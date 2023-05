Reggiana in casa del Parma

Un derby per rilanciarsi.

Sebbene ormai non abbia più valore per la classifica, la sfida valida per la 16ª giornata in programma oggi alle 19,15 alla piscina Negri tra i padroni di casa del Parma (25) e la Reggiana (32) non può lasciare indifferenti i componenti di ambo le contendenti: gli ospiti sono reduci da un pari nelle ultime due partite, con conseguente addio alle speranze di rimonta sul primo posto e al discorso promozione.

Non va meglio ai ducali, che fin dalle prime battute del torneo hanno dimostrato di faticare a tenere il ritmo delle migliori, ed ora navigano in quarta piazza a -7 dai rivali di giornata, seppur con una gara in meno.