Reggiana in Serie B: città in festa dopo la vittoria ad Olbia / Video

Reggio Emilia, 15 aprile 2023 – Una città impazzita di gioia: la promozione in serie B della Reggiana ha scatenato la festa incontenibile dei tifosi che hanno invaso strade e piazze tra cori, fumogeni e caroselli in auto. Il traffico sui viali è completamente bloccato, ma tutti hanno il sorriso sulle labbra.

La Reggiana torna dunque in B a distanza di due anni dall’ultima volta. Decisivi la vittoria sul campo dell’Olbia per 2 a 1 e il contestuale pareggio della diretta concorrente Entella contro la Recanatese. In Sardegna ci sono mille tifosi reggiani che al fischio finale hanno cominciato a festeggiare la squadra, mentre chi è rimasto in città ha visto la partita in televisione a casa o in luoghi di ritrovo come all’Oktoberfest dove sono esplosi i cori (VIDEO). Il tutto, in attesa del rientro degli eroi sportivi che rientreranno domani dalla Sardegna.

La Reggiana festeggia la promozione in serie B ad Olbia

Un sabato pomeriggio che è stato un’autentica altalena di emozioni; la Reggiana era passata in vantaggio con Cauz nei primi minuti di gioco, susseguita dopo pochi minuti dall’Entella. Poi il pareggio dell’Olbia, ribaltato subito dalla Reggiana sul finire di primo tempo da Guiebre. Nel secondo tempo da Chiavari arriva la lieta notizia per i granata col pareggio della Recanatese; l’occhio è sempre puntato in Liguria dove a pochi minuti dalla fine l’Entella sbaglia un rigore decisivo. La partita finisce e sancisce la promozione nella serie cadetta.

La gioia del sindaco: faremo festa

Festante anche il sindaco Luca Vecchi che ha scritto subito un post di congratulazioni su facebook: “Grande Grande Grande! La Reggiana torna in serie B! È una giornata storica per la Reggiana, è una giornata storica per tutta la città. Complimenti davvero a tutta la squadra. Non c’è altro da aggiungere. Accoglieremo al più presto la Reggiana in Sala del Tricolore. Perché un evento storico non può non passare da un luogo storico. E faremo una grande festa in città come è giusto che sia. Forza Regia”.

I complimenti del presidente di Lega

Ai granata vanno le congratulazioni del presidente di Lega Pro Matteo Marani: “Mi complimento con tutta la Reggiana, che festeggia con merito dopo una stagione sempre al vertice, e in particolare con il presidente Carmelo Salerno, nostro consigliere ed esempio di passione e competenza”.