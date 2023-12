Reggiana in svantaggio, nel 2019 Scappini firmò l’ultima vittoria

Sono 42 - considerando campionato e Coppa - i precedenti disputati al di là del Secchia tra Modena e Reggiana, coi granata in svantaggio per quanto riguarda il numero di vittorie: sono 6, contro le 18 giallo-blu ed altrettanti pareggi. Una storia iniziata il 12 dicembre 1920, nell’allora campionato di Prima categoria, con un tennistico 6-0 a favore dei modenesi; per la Reggiana il primo risultato positivo esterno è uno 0-0 nel 1951, dopo 6 sconfitte in altrettanti derby, mentre la 1^ vittoria arriva il 22 settembre ’68, quando in Coppa Italia è Crippa a firmare lo 0-1 in un match che farà da apripista a una stagione da protagonisti dei granata, che sfioreranno la Serie A. Anche il 2° successo arriva sempre in Coppa Italia, stavolta il 13 settembre 1980: al "Braglia" è Erba a segnare la doppietta che spiana la strada agli ospiti, prima che Zandoli e Filosofi mettano la firma sul 4-1 finale. Nel 1986 al Mirabello un pareggio incredibile: autorete di Remondina, D’Agostini su rigore, poi Nico Facciolo para 2 rigori ai canarini.

I giorni nostri.Il primo hurrà in campionato arriva il 28 ottobre 1990, quando Melchiori e De Agostini firmano il 2-0 con cui la Reggiana torna coi 2 punti dalla trasferta di Serie B sul campo dei cugini; nelle 2 stagioni successive pareggio: nel marzo ’92 uno 0-0 senza grandi emozioni, nel campionato seguente Sacchetti risponde a Provitali ed è 1-1. Per ritrovare un derby occorre attendere il 15 dicembre ’99, in C1: Citterio porta avanti gli ospiti prima del pari di Cecchini; l’anno dopo è 2-0 per i giallo-blu, con centri di Pasino e del futuro granata Grieco. Il 18 settembre ’16 Giron e Guidone firmano il 2-1 esterno in campionato, mentre l’1 novembre arriva un 3-0 di Coppa con reti di Lafuente, Mogos e Falcone. Due sconfitte in Serie D (1-0 e poi 4-1 nei playoff, gol della bandiera di Zamparo), fino al derby vinto il 27 ottobre ’19 con gol di Scappini e all’1-1 dell’ultima sfida, con Neglia che risponde al vantaggio canarino di Ogunseye.

