Reggiana: l’impresa si può fare. Da 24 anni manca il tris in Serie B. Il Pisa in casa fatica e segna poco

di Giuseppe Marotta

Nella prima uscita ufficiale del 2024 la Reggiana giocherà a Pisa a soli 400 metri da Piazza dei Miracoli e i granata di Alessandro Nesta sono chiamati a realizzarne uno: vincere tre gare di fila in Serie B. Battute a parte, Pisa è un campo ostico dove anche un buon pari non sarebbe da buttare via, ma resta il dato curioso: la Reggiana non vince per tre volte consecutive in B da giugno 1999 (furono quattro hurrà di fila, che non evitarono la retrocessione in C1), quasi 25 anni fa. La ‘Regia’ inizia il girone di ritorno e il 2024 con una certa serenità, merito delle due vittorie "natalizie" con Sudtirol e Catanzaro che hanno permesso di chiudere il girone d’andata con 23 punti e con la decima posizione al pari di Sampdoria e Bari (avanti in differenza reti, per ora). È vietato, però, dormire sugli allori. All’andata il Pisa di Alberto Aquilani (7ª giornata, era il 26 settembre) pareggiò a Reggio (0-0), ma Bardi fu grande protagonista. I toscani hanno 22 punti, uno in meno della ‘Regia’: hanno fatto più punti in trasferta (12 in 10 gare) che in casa (10 in nove, quart’ultimo peggior rendimento interno della B, meglio solo di Sudtirol, Spezia e FeralpiSalò). Toscani non brillanti in zona-gol: 18 in 19 gare come il Bari, peggio solo il terzetto di coda Ascoli, Feralpi (17) e Spezia (16); Reggiana a 21, ma con 24 reti subite, 3 più dei toscani.

Sarà la prima sfida col mercato aperto: Nesta aspetta Pafundi e intanto sta già lavorando con i nuovi Angori e Reinhart che giorno dopo giorno conosceranno meglio i compagni. Aquilani ha convocato subito Bonfanti, puntero proveniente dal Modena (percorso inverso per Gliozzi). Nesta potrebbe continuare col 3-4-2-1 vittorioso delle ultime due: davanti a Bardi il trio Sampirisi-Romagna-Marcandalli, e in mediana Kabashi con Bianco. Con Pieragnolo squalificato, Pajac si candida per la grande chance dal 1’ (in alternativa c’è Libutti), con Fiamozzi a destra. Portanova e Girma (uomo del momento) supporteranno Gondo (Antiste tenuto come arma dalla panchina). L’ex Rozzio dovrebbe recuperare per la panchina. "La Reggiana ha delle qualità e idee chiare, sarà una partita da approcciare col piede giusto". Ha parlato così il tecnico del Pisa Alberto Aquilani, che ha aggiunto. "Sono due squadre che giocano in modi diversi, ma anche con qualche similitudine. Nesta è molto preparato, ha una storia importante e conosce tutte le dinamiche alla perfezione. Ha a disposizione giocatori giovani e altri meno, hanno una buona attitudine e noi dovremo essere pronti mentalmente". Per i toscani il solito 4-2-3-1: sono out Barberis, Beruatto e Jureskin. Bonfanti è appena arrivato e verosimilmente farà la staffetta con Moreo nella ripresa. Ballottaggi sulla trequarti: Vignato e Arena insidiano D’Alessandro, Valoti (con 6 reti è il migliore dei suoi) e Mlakar. La Reggiana vuole riprendere da dove aveva lasciato: avrà un migliaio di tifosi al seguito che sognano il tris.