Reggiana, l’ultima fatica Sabato sfida da... Serie B

di Giuseppe Marotta

L’ultimo atto ufficiale della Reggiana 2022-23 sarà sabato, quando alle 18,30 al Città del Tricolore arriverà il Catanzaro (che avrà la coppa se non perderà), per il terzo turno della Supercoppa di Serie C. Guglielmotti post Salò ha detto bene: non sarà un vero test per la Serie B. Cambieranno troppe cose e le ’vere’ Reggiana e Catanzaro (che nel girone C ha fatto 96 punti e segnato 102 reti) sono quelle ammirate nella stagione che sta volgendo alla fine, non quelle di questo mini torneo.

Come ’ambiente’, però, sarà un piccolo assaggio di Serie B. I tifosi calabresi saranno quasi 2000: al momento sono 1736 i tagliandi venduti nel settore ospiti. Gli abbonamenti non saranno validi per questo incontro: per ora sono 500 i tifosi granata col biglietto in mano, ma sono dati poco significativi visto che sarà nel corso di questa settimana che molti supporters granata compreranno il ticket.

La prevendita andrà avanti fino alle 19,15 di sabato, per la curva ospite fino alle 19 di venerdì (soliti canali di vendita). Il giorno della gara botteghini dello stadio aperti dalle 17 alle 19,15.

Rozzio e compagni riprenderanno ad allenarsi domani pomeriggio ai campi di Cavazzoli. Ieri e oggi giorni liberi: c’è chi ha passato la domenica al PalaBigi a tifare l’Unahotels, come Muroni e Pellegrini, e chi come Rosafio ha lavorato un po’ con attrezzi da palestra. Per alzare il trofeo della Supercoppa servirà un mezzo miracolo; i criteri, in caso di parità di punti, sono in ordine: differenza reti totale, reti segnate in totale e reti segnate nella gara in trasferta (in caso di ulteriore parità, sorteggio).

La Reggiana dovrà non solo vincere (per portarsi a 3 punti come FeralpiSalò e Catanzaro, che hanno una differenza reti di +1, la Reggiana -2) ma anche farlo nettamente. Bisognerà battere i calabresi con 4 gol di scarto (o segnandone almeno 4 ma con uno scarto di 3). Col 3-0 si andrebbe al sorteggio con la FeralpiSalò. Insomma: scenari molto complicati, ma basterà chiudere con una bella partita per salutare i tifosi. Potrebbe essere l’occasione di rivedere Libutti (oggi in tarda mattinata parlerà alla stampa): il terzino è lontano dal campo da Reggiana-Siena, quando si fece male (8 gennaio, finì 4-0).