Reggiana, niente scherzi: l’Entella va domata

di Francesco Pioppi

Potremmo anche raccontarci che non sarà comunque una sfida decisiva. Che tanto dopo quella di oggi mancheranno altre sette partite e finché c’è vita c’è speranza (per gli altri). Potremmo, ma non lo faremo, perché tutta la Serie C sa bene che oggi alle 17,30 la Reggiana ospita l’Entella in una sorta di ‘spareggio’ per la Serie B.

I granata ci arrivano con sei lunghezze di vantaggio e se la matematica non è un’opinione, con una vittoria la promozione diventerebbe - di fatto – quasi una formalità. Soprattutto se si considera che una volta superata l’insidia di Pontedera (martedì alle 18) i granata affronterebbero poi quattro degli ultimi sei incontri al ‘Giglio’. In ogni caso – a scanso di equivoci - andrebbe benissimo anche un pareggio.

La distanza da Zamparo e soci resterebbe immutata e poi, nella prossima giornata, l’Entella dovrà andare nella tana del Cesena (attualmente a -9). Insomma anche in caso di segno ‘x’ ci sarebbe comunque un ‘paracadute’ per evitare di farsi male se qualcosa, da qui alla fine, dovesse andare storto. Diventa invece da evitare, ovviamente, la sconfitta. Oggi più che mai anche a costo di rinunciare a ‘scoprirsi’ per ottenere qualcosa di più del punticino. Il contraccolpo sarebbe infatti pesante sotto più punti di vista. La Reggiana si ritroverebbe infatti in svantaggio negli scontri diretti (all’andata finì a reti inviolate) e tre lunghezze di vantaggio non consentirebbero più alcun margine di errore a Paolo Rozzio e compagni. Meglio non pensarci nemmeno.

Di fronte i granata si troveranno la formazione più in forma del momento, capace di portare a casa 29 punti sui 33 disponibili fin qui nel girone di ritorno. Per carità, la squadra di Diana ne ha fatti a sua volta 28, ma ha avuto un ritmo più regolare e l’impressione è che ‘il grande sforzo’ sia già stato prodotto e se da qui alla fine dovesse improvvisamente accendersi la spia della riserva non ci sarebbe da meravigliarsi.

A guidare la truppa di mister Volpe, un’autentica corazzata anche per la struttura fisica dei suoi interpreti, sono i tre là davanti: sulla trequarti Gaston Ramirez (ex Bologna e Samp) e poi la coppia formata da Merkaj (12 gol) e Zamparo (10). Gli attacchi sostanzialmente si equivalgono come numeri (51 reti per i granata contro le 49 dei liguri) mentre la retroguardia nostrana sembra fornire più garanzie (18 subiti contro 24). Più dei numeri, in ogni caso, conteranno intensità e concentrazione perché tra avversari di alto livello la differenza la faranno gli episodi ancor prima della mole di gioco prodotta. La Reggiana arriva all’appuntamento senza Libutti e Muroni, ma con un’ossatura ormai definita – è assai probabile che i titolari siano gli stessi visti a Cesena - e un Montalto in più nel motore. Mica poco. A spingere i granata ci sarà una cornice di pubblico che in molti si sognano anche a livelli più alti (circa 8mila persone) e che speriamo possano godere di un bello spettacolo. L’importante, in ogni caso, è non perdere.