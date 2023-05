Reggiana Nuoto contro la cenerentola

La sfida al fanalino di coda per provare a ripartire. Archiviato il pari esterno nella vasca della RN Trento, che ha complicato oltremodo una già difficile rincorsa al primo posto, la Reggiana Nuoto (31) va a caccia del riscatto nella trasferta valida per la 14ª giornata di Serie C contro il 2001 Padova (4): la squadra granata, impegnata alle 18 alla piscina Plebiscito, non può esimersi dal risultato pieno al cospetto di un’avversaria che vanta il peggior attacco del raggruppamento, mantenendosi a +1 sulla Fondazione Bentegodi e a -5 rispetto alla capolista Mestrina, che tuttavia hanno entrambe una gara in meno.

"Fatichiamo a mettere il giusto atteggiamento nelle partite e soffriamo un po’ di emotività – spiega il tecnico Franceschetti –, ci vorrà tempo per lavorarci sopra. Spero che a Padova i miei ragazzi facciano una partita "tosta" per poi arrivare alle sfide con Mestrina e Parma per giocarci la posta in palio. A volte siamo un po’ arrendevoli, è un nostro limite su cui bisogna intervenire".