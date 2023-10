Reggiana, occasione mancata. Il Bari strappa il pari con un tiro

REGGIANA

1

BARI

1

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (35’st Libutti); Crnigoj (17’st Nardi), Kabashi (45’st Cigarini), Bianco; Antiste, Girma (35’st Varela); Pettinari (17’st Gondo). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Da Riva, Szyminski. All.: Nesta

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare, Frabotta; Koutsoupias (12’st Sibilli), Acampora, Maiello (32’st Benali); Aramu (38’st Bellomo); Nasti (32’st Morachioli), Diaw (1’st Matino). A disp.: Farroni, Achik, Zuzek, Edjouma, Pulcini, Akpa-Chuwku, Ricci. All.: Mignani

Arbitro: Giua di Olbia (Massara di Reggio Calabria e Cortese di Palermo; IV ufficiale Emanuele di Pisa; Var Meraviglia di Pistoia, Avar Abisso di Palermo)

Reti: Girma (R) al 10’pt, Di Cesare (B) al 34’pt.

Note: spettatori 10.081 (1.782 da Bari) per un incasso lordo di 116.710,90 euro. Ammoniti: Acampora, Kabashi e Bianco. Espulso al 26’pt Davide Campofranco (collabore tecnico del Bari) per proteste. Angoli: 6-9. Recuperi: 2’ e 4’.

Dopo il tonfo di Terni, la Reggiana riparte con un punto che fa morale. Peccato perché la squadra di Nesta ha giocato un primo tempo di spessore, andando in vantaggio con una perla di Girma (prima rete in Serie B), che poi ha ’rischiato’ di fare doppietta.

La Reggiana ha pagato a caro prezzo la paura di vincere. Prima e dopo il gol del ’lungo’ centrocampista, la squadra granata ha tenuto a bada il Bari (lentissimo e con poche idee), mai pericoloso dalle parti di Bardi. Anzi, è stato il suo collega Brenno a dover fare la prodezza per annullare una splendida punizione di Kabashi.

Poi, intorno alla mezz’ora, gli uomini di Nesta hanno abbassato il baricentro, ed ecco arrivato il ’terrore di vincere’. I pugliesi hanno semplicemente spinto un po’ di più sull’acceleratore: tanto è bastato per mettere un po’ di apprensione a Marcandalli e compagni. Al 34’ la frittatona, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Pieragnolo che dimentica in area ’nonno’ Valerio Di Cesare (complimenti, che partitona) che con un piattone al volo da bomber vero trafigge l’incolpevole Bardi. Sarà l’unico tiro in porta dell’intera partita da parte della squadra di Mignani.

Poi, ’puff’, la Reggiana torna padrona del campo e prima dell’intervallo sfiora per due volte il gol: al 42’ Girma colpisce di testa un invitante cross di Pieragnolo e poi il clamoroso palo di Antiste che, pescato col contagiri dal neoazzurro Bianco, arpiona perfettamente il pallone, si gira e tira, ma la palla prende il palo. Mancava un minuto alla fine del tempo e andare a prendere il tè con il Bari sotto (7 pareggi, nessuna in B come i biancorossi) sarebbe stata una bella iniezione di fiducia.

Nella ripresa, Mignani infoltisce il centrocampo passando al 3-5-2 togliendo l’attaccante Diaw e inserendo il difensore Matino. Ma la partita non ha più sussulti. Nessuna delle due squadre ha voglia di iniziare il periodo di sosta con una sconfitta sul groppone. Certo è che entrambe devono cominciare a vincere se vogliono salvezza e promozione in Serie A.

Ora c’è la sosta: ripresa domenica 22 sempre al Città del Tricolore, quando alle 18,30 arriverà il quotato Venezia, terzo in graduatoria.