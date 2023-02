"Reggiana, occhio a Shpendi: è immarcabile Montalto assenza pesante: è il più forte della Serie C"

Nicola Penta, cuore bianconero con sprazzi di granata. Può andare come descrizione della sua fede calcistica?

"Abito a Cesena e, insieme al portierone Sebastiano Rossi, andavo in curva. Poi ho vestito la maglia del Cavalluccio dagli 8 ai 13 anni e per due stagioni, promozione in B e salvezza in A, ho fatto il consulente di mercato.

Questo per dire che per me è inevitabile essere tifoso del Cesena. Però...".

Però?

"Nel 2013, ai tempi di Alessandro Barilli, sono stato un dirigente della Reggiana e conservo ottimi ricordi della città e dei tifosi. Sarei tentato di dire che mi piacerebbe finisse in parità...".

In tal caso il campionato sarebbe finito.

"Sì, il Cesena può essere l’ultimo ostacolo per la Reggiana: se non perde al ’Manuzzi’ il campionato è dei granata".

In caso di sconfitta?

"Psicologicamente la squadra di Diana rischierebbe di andare a pezzi".

Sarò allo stadio?

"Sì, insieme al mio amico Sebastiano Rossi. Sono curioso di vedere come finirà: è davvero una partita da tripla".

Parliamo un po’ dei singoli.

"Comincio io: Rozzio e Prestia. Giocatori molto simili e importantissimi per le proprie squadre. Spero che il capitano granata riesca a recuperare. E’ uno degli uomini determinanti della Reggiana".

Gli altri chi sono?

"Cigarini ha una qualità immensa, non è una novità. Ma il migliore, non solo della Reggiana, ma di tutta la Serie C, è Montalto. E’ fuori categoria. Il fatto che lunedì non giochi è un bel vantaggio per il Cesena".

Ci sarà Corazza: già 15 gol, un bottino importante.

"Simone è uno che vede la porta e sbaglia di rado. Occhio anche a Steven Shpendi: è un attaccante complicato da marcare perché non dà mai riferimenti. I suoi 9 gol non sono un caso. E dire che prometteva di più il gemello, Cristian, pure lui punta: nelle giovanili segnava di più...".

Il reggiano Udoh è scomparso dal radar dei titolari.

"Era partito bene, poi si è infortunato e ora ha davanti gente che segna a ripetizione. Ma è un ottimo giocatore, andrebbe bene anche per Diana".

Torniamo alla Reggiana?

"Certo, con Guiebre. Me lo segnalò un amico: giocava nel Meldola, in Eccellenza. Tecnicamente era ancora indietro, ma si vedeva che aveva qualità. Oggi è una forza della natura, uno dei migliori esterni del torneo".

Amarcord: un atleta che ricorda nell’esperienza reggiana?

"Brunori. Lo portò in ritiro il suo agente, De Marchi. Bastò un allenamento per capire che aveva stoffa. Anche se poi in granata non fece bene. Il calcio a volte è strano".