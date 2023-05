Reggiana: pari amaro, perso il secondo posto

Due punti persi per la Reggiana (32) nella 14ª giornata. I granata perdono il secondo posto pareggiando 6-6 nella vasca del fanalino di coda Padova (5) e viene scavalcata dalla Fondazione Bentegodi: un risultato che fa doppiamente male pensando al primo stop della capolista Mestrina, prossima avversaria, che seppur perdendo 7-6 a Parma rimane a +4 sui granata con una gara da recuperare. Venendo al match in terra veneta, la Reggiana va sotto 3-0 ma riesce a pareggiare 4-4 e arrivare a condurre 6-5, prima del pari beffa ad una manciata di secondi dalla fine del Padova: reti di Ricca, Magnani, Curti, Borsari e Algeri. "Il risultato ci lascia l’amaro in bocca – spiega il tecnico Franceschetti – siamo partiti molto timidi per poi rimettere in piedi la partita. Mi spiace per un paio di episodi palesi a nostro sfavore, soprattutto l’evidente fallo poco prima del gol che è valso il 6 pari. Noi non riusciamo a fare il salto di qualità per diventar una squadra che punta alla promozione".