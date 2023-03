Reggiana pronta per l’ostica Verona

Tris nel mirino per la Reggiana (21), in vasca alle 18,15 in via Melato nell’8ª giornata contro la Rari Nantes Verona (15). Reduce dal successo sul Parma e dalla goleada di Mantova con la Virgiliana, la squadra di Franceschetti difende il proprio posto in vetta, detenuto insieme a Mestrina e Fondazione Bentegodi Verona, contro un avversario di tutto rispetto: gli ospiti, infatti, hanno interrotto sabato scorso una striscia di 4 vittorie di fila proprio con la Mestrina, senza peraltro sfigurare, e scenderanno nelle acque della piscina "Ferretti Ferrari" con grande voglia di riscatto. Per la Reggiana un altro test probante in termini di maturità, cercando di limitare quegli alti e bassi anche all’interno della stessa gara che ne hanno caratterizzato alcune prestazioni.