Reggiana, rebus attacco In estate sarà rivoluzione

di Francesco Pioppi

La premessa d’obbligo è che fino a quando non sarà delineato un budget preciso, è sostanzialmente impossibile progettare la Reggiana del futuro. Detto questo, il club granata e in particolare il direttore sportivo Goretti stanno portando avanti alcune riflessioni in vista del prossimo campionato di Serie B. Di sicuro nel reparto attaccanti ci sarà una sorta di rivoluzione, con parecchi addii e con l’obbiettivo di mettere a disposizione dello staff tecnico almeno due-tre uomini offensivi di ottimo livello per la categoria. E basta guardare le rose della cadetteria per rendersi conto che tutte le squadre che navigano nelle acque più sicure della classifica hanno tanta qualità da metà campo in su e soprattutto negli ultimi 30 metri. A salutare i colori granata saranno sicuramente Marco Rosafio (in scadenza di contratto), Christian Capone (arrivato in prestito dal Sudtirol, ma di proprietà dell’Atalanta) e anche Andrea Arrighini che ha ancora un anno di contratto con la Reggiana, ma sarà ceduto nuovamente in prestito o a titolo definitivo qualora qualche club, magari di Serie C, decidesse di investire su di lui. La promozione in Serie B ha poi fatto scattare l’obbligo di riscatto nei confronti di Adriano Montalto che passa così a titolo definitivo dalla Reggina alla Reggiana. Quella relativa al ‘Tagliagole’ è una situazione da decifrare, perché le qualità del bomber siciliano sono indiscutibili e potrebbero fare molto comodo anche nella categoria superiore, ma è altrettanto vero che la sua forte personalità non è sempre facile da gestire e bisognerà in ogni caso confrontarsi con la guida tecnica. Situazione in stand-by dunque anche se un addio non ci sorprenderebbe. Lo stesso Lanini, il cui rendimento è stato piuttosto deludente, non è detto che resti. Hanno invece maggiori chance di essere granata anche l’anno prossimo i più giovani del reparto e parliamo di Muhamed Varela Djamanca e Jacopo Pellegrini. Il primo – che Goretti ha blindato in estate ‘pescandolo’ a zero dal Gladiator – potrebbe restare come quinta ‘punta’, ma vista la sua duttilità sarebbe in grado di adattarsi anche a ruoli da ‘esterno alto’ mentre il secondo ha dato l’impressione di migliorare partita dopo partita al di là del discorso realizzativo e potrebbe essere la prima alternativa agli ipotetici ‘titolari’. Con il reggiano doc classe 2000 andrà però finalizzato il dialogo col Sassuolo visto che è di proprietà del club neroverde. Il giocatore ha già espresso la sua volontà (‘Voglio giocare in B con la Regia’) ma è chiaro che non dipenderà solo da lui. La Reggiana vorrebbe assicurarsi almeno una parte del ‘cartellino’, in modo da evitare beffe in futuro, qualora il ‘Sicario biondo’ dovesse esplodere e diventare appetibile anche a livelli più alti. Nomi forti ancora non ce ne sono ma - come detto – in attacco ci sarà una rivoluzione.