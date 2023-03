Reggiana, riprenditi l’identità e i tre punti

di Francesco Pioppi

Il futuro è adesso. La stagione è arrivata allo snodo fondamentale e la Reggiana – reduce dalla deludente prova con l’Entella – è chiamata a riprendere immediatamente il cammino già alle 18, al ‘Mannucci’ di Pontedera.

Il vantaggio sulle inseguitrici che stasera si sfidano a Cesena si è assottigliato (liguri a -3, romagnoli a -8) e adesso la truppa granata non può più commettere errori. Quella di sabato scorso è stata la classica partita in cui è girato un po’ tutto storto, ma è innegabile che la squadra di Diana non ci abbia messo quel furore agonistico che serve quando vuoi ‘azzannare’ il risultato. La speranza è quindi di rivedere subito in campo la schiacciasassi che fin qui ha (quasi) sempre lasciato solo le briciole agli avversari.

Le condizioni non sono quelle ideali, perché gli acciaccati sono parecchi e tra questi ci sono certamente Lanini e Pellegrini, usciti entrambi nella prima parte del match contro l’Entella. I due attaccanti sono partiti (a sorpresa) con il resto della squadra e andranno almeno in panchina, ma l’ultima parola spetterà al ‘provino’ che effettueranno questa mattina. Il golden boy reggiano ha una caviglia malconcia mentre l’ex Juventus ha preso un colpo fortissimo al quadricipite. Insomma, diventa difficile pensare che possano addirittura partire titolari dopo aver alzato bandiera bianca tre giorni prima. Ecco allora che l’esperienza, il talento e la cattiveria agonistica di Montalto (foto) potrebbero essere la carta vincente. Il bomber siciliano è reduce da un lungo stop e ha un’autonomia limitata, ma fargli iniziare la gara servirebbe anche ‘rassicurare’ una squadra che nello scontro diretto ha perso tre punti, i due attaccanti di riferimento e un po’ di serenità. Al suo fianco agirà probabilmente Rosafio, sottotono nell’ultimo periodo, ma già compagno affidabile del ‘Tagliagole’ nella gloriosa trasferta di Fermo. Gli impegni ravvicinati (sabato arriva la Torres) impongono riflessioni anche in altri reparti. In difesa Luciani farà rifiatare Laezza che ultimamente sta facendo gli straordinari e ha sempre la diffida sul groppone. In mezzo al campo servirà la corsa di Vallocchia a supporto delle geometrie di Cigarini, mentre uno tra Nardi e Kabashi potrebbe finire in panchina. Il Pontedera non avrà Espeche (squalificato) mentre ci sarà l’altro ex, Martinelli. Quella di Canzi è una squadra tosta, in piena zona playoff (46 punti) e con un attaccante esperto come l’ex Padova Nicastro (9 reti). Se guardiamo ai precedenti di stagione, può essere considerata una sorta di bestia nera perché nei due confronti giocati la Reggiana non ha mai vinto. A novembre in Coppa finì 1 a 0 per i toscani che poi strapparono anche l’1-1 al ‘Città del Tricolore’.