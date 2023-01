Reggiana senza 7 giocatori: vietato lamentarsi

di Francesco Pioppi

Avete presente la squadra volenterosa, ma completamente sconclusionata affrontata all’andata? Ecco, dimenticatevela in fretta, perché l’Alessandria che oggi alle 14,30 farà visita alla Reggiana è una compagine completamente diversa. Come valori assoluti, ma soprattutto per la consapevolezza acquisita. I piemontesi, allenati da mister Rebuffi, adesso sanno che la loro missione è unicamente rivolta al mantenimento della categoria e agiscono di conseguenza, cercando di sopperire con agonismo e determinazione a tutte le ‘mancanze strutturali’. Non crediamo, in ogni caso, che i granata faranno l’errore di sottovalutare l’appuntamento perché ci arriveranno incerottati e debilitati come non mai. Diana è infatti alle prese con una sfilza di assenze pesanti, dovute agli infortuni che ultimamente iniziano ad essere uno scomodo compagno di viaggio. Anche per questa partita non ci saranno infatti Rossi, Montalto, Rozzio, Cauz, Cremonesi, Nicoletti e lo sfortunatissimo Libutti che in settimana si è fratturato il perone e - di fatto - ha già finito la stagione.

Aggiungeteci poi che anche Cigarini non è al meglio, ma stringerà i denti, e il quadro è tristemente completo. Insomma, ci sarà da sudare un bel po’ per mantenere (almeno) invariato il vantaggio dalle inseguitrici e in particolare dal Cesena, dietro di 5 punti e che oggi ospiterà la Fermana.

"Andiamo in campo convinti di poter creare dei problemi alla Reggiana, perchè mettersi sulla difensiva per tutto l’incontro significherebbe compromettere in partenza il risultato" è stato il commento alla sfida da parte del tecnico avversario.

I granata si affacciano al duello con la miglior difesa del girone B (solo 12 reti al passivo) e una striscia positiva che va avanti da 13 partite (4 vittorie consecutive), ma l’impressione è che oggi serviranno più le motivazioni delle consapevolezze. In porta ci sarà Venturi, mentre la difesa a tre sarà composta da Luciani, Hristov e Laezza. Sugli esterni avremo Guglielmotti (nella foto) a destra e Guiebre a sinistra, nonostante la freccia del Burkina Faso non sia al meglio per un problema alla caviglia. In mezzo partirà Cigarini (con autonomia limitata) e gli faranno compagnia certamente Kabashi e uno tra Muroni e Nardi, mentre in attacco - oltre al solito Pellegrini - agirà probabilmente uno tra Lanini e Varela, con Rosafio e Capone pronti a subentrare per cambiare ‘ritmo’. Al di là degli schieramenti tattici però conterà soprattutto l’approccio con cui la Reggiana scenderà in campo. Partire a ritmi alti e mettere subito le cose in chiaro significherebbe essere già a metà dell’opera.