Reggiana in serie B: cori e bandiere granata colorano la città

Reggio Emilia, 16 aprile 2023 - Spettacolo granata. Centinaia di tifosi hanno festeggiato l'arrivo in città della Reggiana neo promossa in Serie B dopo la vittoria di ieri a Olbia.

I tifosi della Reggiana accolgono i granata

La squadra è atterrata intorno alle 13 all'aeroporto milanese di Linate, poi il viaggio in pullman verso Reggio dove sono arrivati poco dopo le 15, a Cavazzoli, nei campi dove la Regia si allena.

E qui è esplosa l'euforia. Cori, fumogeni, bandiere. Tutto color granata. Infine il bagno di folla per i giocatori (non tutti, visto che alcuni da Milano sono andati per conto loro a casa, compreso il tecnico Aimo Diana) scesi dall'autobus, salutati, abbracciati e acclamati a gran voce. Applausi e selfie. Una gioia incontenibile.

Ma la vera festa ci sarà domenica prossima nell'ultima partita di campionato in casa al Città del Tricolore contro l'Imolese. Oggi è stato solo un assaggio. Anche per motivi di ordine pubblico si è evitata la passerella in pullman in centro storico: le forze dell'ordine erano impegnate nei servizi per la partita Sassuolo-Juventus in un Mapei Stadium sold out e non ci sarebbe stata un'adeguata copertura per la festa granata. Inoltre, il club ha fatto anche una scelta di rispetto verso tanti tifosi volati in Sardegna che avevano programmato il rientro a casa tra domani e dopodomani, evitando che mancassero ai festeggiamenti in città.

Domenica prossima sarà il grande giorno della Regia.