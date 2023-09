Reggiana, stai attenta ai colpi di Coda. Il bomber grigiorosso, incubo per i granata

Un paracadute da 10 milioni di euro, la conferma (con rinnovo fino al 2025) di mister Davide Ballardini e un bomber di categoria come Massimo Coda. La corsa all’oro della Cremonese - che domani alle 16,15 arriverà al ‘Città del Tricolore’ - parte con queste premesse e dovrà poi svilupparsi nella maratona del campionato. L’obbiettivo dichiarato è una immediata risalita in Serie A. L’inizio è stato discreto (pari col Catanzaro, sconfitta col Bari, vittoria a Terni e pareggio in casa con la Samp) anche se forse non esaltante dal punto di vista della brillantezza, ma c’è da scommettere che ben presto la macchina costruita dal tecnico ravvenate sul 4-3-3 inizierà a correre. Questo grazie anche agli ultimi innesti che hanno portato alla corte di Ballardini un centrocampista di comprovata esperienza e fama come Zan Majer (104 presenze in Serie B e 27 in A) arrivato dalla Reggina e soprattutto certificato il ritorno del ‘figliol prodigo’ David Okereke. Dopo tutti i dubbi dell’estate, l’attaccante, che ha sperato fino alla chiusura del mercato di poter rimanere a giocare in Serie A o di ricevere proposte concrete dall’estero, ha chiarito le questioni con la società ed è tornato a disposizione dello staff.

Il tecnico ravennate potrebbe anche decidere di schierarlo già domani contro la Reggiana e di usufruire così di un’arma molto importante. Parliamo infatti di un elemento che, insieme a Vazquez e Coda, potrebbe completare un tridente letteralmente esplosivo. Ovviamente senza dimenticare Buonaiuto, altro profilo di altissimo livello per la categoria, ma non solo. La Cremonese è infatti forte in tutti i reparti e può vantare giocatori che sanno benissimo come gestire un campionato di alto livello. Impossibile non menzionare Andrea Bertolacci e il reggiano Michele Castagnetti oltre che Michele Collocolo, gioiello classe ’99.

La porta è difesa da Mouhamadou Sarr, ma davanti a lui ci sono altri elementi affidabili come Matteo Bianchetti e Luka Lochosvili. Tra le ‘stelle’, per la Serie B, anche l’esterno sinistro classe ’98 Emanuele Valeri per cui la Cremonese ha rifiutato varie offerte anche dalla Serie A. In dubbio Ravanelli che è alle prese con un affaticamento, mentre non ci sarà sicuramente l’attaccante Afena-Gyan fermato da un infortunio al metatarso del piede destro.

La Reggiana dovrà fare una partita intelligente, cercando di tenere alto il ritmo per tutta la durata della gara, ma senza aprire il varco alle individualità avversarie. In B è facile essere puniti alla prima distrazione. Occhio a Coda: 5 gol nelle ultime due partite in cui ha affrontato la Reggiana. Un incubo.