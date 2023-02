COOPERNUOTO

5

REGGIANA

8

COOPERNUOTO: Bertesi, Guaitoli, Pinotti, Maramotti, Dal Pezzo, Tadolini, Stefani, Reibaldi, Soncini, Ascari D., Ricci, Cortelloni, Ascari L. All. Caprara.

REGGIANA NUOTO: Bazzani, Magnani L., Ricca, Magnani C., Lepore, Croci, Curti, Merli, Borsari, Roldan Garcia, Algeri, Sirianni. All. Franceschetti.

Reti: Pinotti, Tadolini, Stefani, Ricci, Ascari L. (C); Lepore (2), Curti (2), Algeri (2), Borsari, Roldan Garcia (RN).

Note: parziali 0-2, 2-4, 5-6.

Successo esterno per la Reggiana Nuoto (9), che sbanca Carpi superando la Copernuoto (3) e rimane al vertice della classifica di Serie C a punteggio pieno insieme a Mestrina e Parma. Avanti 5-2 ad inizio terzo periodo, la formazione granata abbassa un po’ troppo il ritmo e permette ai padroni di casa di rientrare in partita, commettendo diversi errori di concentrazione e di concretezza sottoporta.