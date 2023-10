Reggiana undicesima rosa più preziosa. Girma, il gol al Bari vale 240mila euro

L’inizio altalenante della Reggiana ha comunque fatto incrementare il valore di alcuni giocatori, almeno secondo il noto portale tedesco "Transfermarkt", nato nel maggio del 2000: i valori riportati dal sito sono stime, ma molto spesso si rivelano affidabili, anche per gli addetti ai lavori. Proprio ieri qualche giocatore granata ha subìto alcune modifiche: Girma, grazie al gol col Bari, è schizzato da 10mila euro a 250mila, e Portanova addirittura da zero a 400mila. Il motivo è presto detto: il centrocampista in prestito dal Genoa, a causa della nota vicenda giudiziaria, non aveva un valore di mercato. Dopo le prestazioni con la Reggiana, però, ieri il portale gli ha riassegnato un valore di mercato: 400.000 euro, appunto. Il sito dà la possibilità di commentare i profili dei giocatori, e proprio in quello di Portanova in diversi appassionati chiedevano ai gestori del sito di riassegnare lui un valore, vista la ripresa dell’attività sportiva a Reggio.

Oltre ai due trequartisti, ieri sono anche stati aggiornati i valori dei giovani Marcandalli (400mila), Pieragnolo (300mila), e soprattutto Bianco (1,2 milioni). Un giocatore, però, si è "svalutato": Antiste valeva 3 miloni, ora "solo" 2 milioni e 300mila. Resta il più "costoso" della rosa granata. Facendo una paronimica più ampia: i giocatori granata valgono in totale 17.13 milioni. La Reggiana, sotto questo parametro, ha l’undicesima rosa in Serie B: su venti, mica male. Comanda il Parma con ben 53,65 milioni di valore; chiude il Lecco con soli 9 milioni. Un’altra curiosità: nelle prime 9 giornate di campionato, la Reggiana ha affrontato ben 7 squadre che la precedono per valore rosa (Parma, Spezia 41,65, Cremonese 40,73, Palermo 32,30, Pisa 30,60, Como 28,90 e Bari 23,59). Anche la prossima, il Venezia, è superiore: valore di 26,85 milioni. Solo due, per ora, delle compagini affrontate valgono meno: Ternana 13,15 e Cittadella 11,60.

Il valore della Reggiana, 17,13 milioni, è così suddiviso: la porta 700mila (Bardi 400mila, Sposito e Satalino 150mila a testa), la difesa 4,15 milioni, il centrocampo 7,53 e l’attacco 4,70. Sopra il milione, oltre i già citati Bianco e Antiste, ci sono Crnigoj e Melegoni con 1,5, e Da Riva con 1.2. Da questi dati si possono trarre alcune conclusioni, spesso ribadite da Nesta ma anche dal direttore Goretti: la Reggiana ancora non ha potuto contare su giocatori importanti per problemi fisici, vedi proprio Da Riva, Melegoni, ma anche lo stesso Crnigoj (non al top). Gondo e Szyminski valgono 800mila, Sampirisi 750mila, Vido 700mila, Pajac 650mila. Poi ci sono ben 13 giocatori compresi tra i 500mila di Kabashi e Nardi e i 250mila dell’uomo del momento, Girma (di proprietà, e quindi un patrimonio). Sotto i 200mila, tolti i portieri già citati, ci sono Vergara a 175mila, Libutti e Varela con 150mila, e chiude Shaibu a 50 mila, che però è in Primavera 2. Insomma: curiosità e parametri che non sempre trovano conferme in campo, ma anche secondo questi dati la Reggiana ha ottimi prospetti, e una rosa che ha tutte le carte in tavola per salvarsi.