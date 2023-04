Reggio, attenzione: torna l’incubo David Logan

di Gabriele Gallo

A 24 ore da una partita che non puoi perdere, perché se vuoi salvarti non puoi nemmeno concepire di uscire sconfitto dal match casalingo con Scafati di domani, né finire sotto 2-0 nella differenza canestri coi campani, a cosa ti aggrappi, cosa devi temere? Se fossimo nei panni dei giocatori biancorossi risponderemmo solo alla prima domanda, per poter imporre il nostro gioco, la nostra aggressività, e mettere davanti la nostra missione a qualsiasi altra cosa. I tifosi reggiani però sanno bene, al di là del talento puro dei campani, chi fa loro correre i brividi lungo la schiena. E il suo nome è David Logan (foto): l’incubo della finale scudetto del 2015 (con i suoi canestri nelle gare 3 e 4 della serie uccise le illusioni biancorosse prima di mortificarne i sogni nella decisiva gara 7), vera bestia nera della Pallacanestro Reggiana in tante occasioni. E benchè abbia già tagliato il traguardo dei 40 anni, continua a spargere sapienza cestistica e riempire di "bombe" il canestro avversario, con adeguata continuità. Ne ha infilate 5, su nove tentativi, nel successo dei suoi sabato 25 contro Trieste, e in stagione viaggia con quasi il 40% di realizzazione. Insomma è ancora uno spauracchio non da poco per i fans Unahotels sulla strada per la salvezza, e un indubbio grattacapo tecnico per coach Sakota. Dopo di che, come scrivevamo all’inizio, non è che la Givova sia il "dream team", intendiamoci. E benchè Attilio Caja, ex tecnico biancorosso, l’avesse rivitalizzata dopo il pessimo inizio (6 vittorie in 13 gare per l’allenatore pavese, quasi 1 su 2) prima di dimettersi, sembra che proprio nell’ultimo periodo la cura Sacripanti stia dando i suoi frutti. E certo non è il momento migliore in casa reggiana per affrontare una squadra in crescita; specie dopo la incredibile arrendevolezza mostrata nell’ultima gara al PalaTaliercio contro la Reyer.

Posto che domani è verosimile pensare che capitan Cinciarini e compagni avranno un atteggiamento e un approccio del tutto diverso, alla fine della fiera per superare l’ostacolo Givova bisognerà innanzitutto limitare le sue bocche da fuoco: il più volte citato Logan e l’ala Okoye (oltre 30 punti in due), per tacere delle folate di Rossato e dell’atletismo sottocanestro di Trevor Thompson, che sta rendendo più di quello che si pensava ma che, probabilmente, contro Marcus Lee, avrebbe vita molto meno facile. Ecco perchè sarebbe importantissimo che il Centro Usa, anche se per pochi minuti, domani potesse dare una mano alla causa, magari giocando anche sul dolore, pensando alla posta in palio