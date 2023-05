Reggio Calcio: battere il Rapid per volare agli spareggi

Maggio segnato dal maltempo e programma ridotto per i dilettanti alle prese con gli spareggi. Fra le reggiane, in campo solo la Reggio Calcio (foto) che viaggia a Dosolo (ore 16.30) per la finalissima play-off di Terza contro i locali del Rapid Viadana con l’obbligo di vincere per aggiudicarsi gli spareggi a causa del peggior piazzamento in campionato. Dopo aver eliminato S.Ilario e Fosdondo, i biancorossi si presentano al completo e devono vendicare l’1-2 incassato un mese fa alla Canalina dai mantovani che costò l’argento proprio a favore dei rivali. Il Rapid in aprile si è aggiudicato anche il Memorial Presidenti battendo il Cadelbosco nella finale di Bagnolo, quindi ha quasi in tasca il ripescaggio in Seconda. In caso di parità, previsti i supplementari, ma persistendo il segno X esulterebbero i lombardi; match affidato all’esperto fischietto reggiano Pace.

Il menu. Promozione (play-out). Girone A: Cervo-Team Traversetolo. Girone B: Fiorano-Smile. Terza categoria (finale play-off): Rapid Viadana-Reggio Calcio.

Già mercoledì la Federcalcio aveva annullato le finali play-off di girone Montecchio-Vianese (Promozione) e Quattro Castella-Virtus Libertas (Prima categoria) spostate a domenica prossima. Invece sono da riprogrammare i successivi turni della fase regionale che prevede match fra le vincenti dei singoli gironi.

Federico Prati