Reggio Calcio sfiora il primato

Sfuma all’ultimo secondo il primato della Reggio Calcio bloccata sul 2-2 dal Fogliano. La rete in mischia di Grassi mantiene lo scettro fra le mani della Saxum United bloccata dalla neve.

Gara iniziata male per i biancorossi che perdono per infortunio alla mano il guardiano Prandi, sostituito fra i pali dal difensore Galgano vista l’assenza anche del portiere di riserva, ma arriva il vantaggio grazie all’incornata di capitan Costi, poi annullata dal locale Manganelli. Ospiti di nuovo avanti con Peterlini. Pini e Mussini firmano il successo corsaro del Cadelbosco sul Fosdondo (gol di Pizzetti). Continua il momento nero della Plaza che cade (2-1) in casa dell’Invicta Gavasseto: è il 3° ko in stecca.