Reggio capitale (anche mondiale) del gravel Mohoric con la sua bici iridata a Scandiano

Reggio capitale (almeno per tre giorni) del settore ‘gravel’. Non è certo un’esagerazione ribadirlo dopo che il campione mondiale della disciplina ciclistica, lo sloveno Matej Mohoric, fresco vincitore del titolo domenica scorsa sulle strade sterrate del Veneto, ha trascorso l’inizio settimana proprio nel nostro territorio tra Scandiano e Reggio. Per capire come il 29enne corridore sia sbarcato in città bisogna fare un piccolo passo indietro: l’atleta corre nei professionisti per la Bahrain Victorius, squadra che ha come sponsor tecnico le bici Merida. Lo storico marchio taiwanese – secondo produttore mondiale nel settore delle due ruote con vendite da 1,2 miliardi di euro – ha aperto proprio a Cella nel 2015 il rivenditore ufficiale per l’Italia, all’interno di un mercato che vale circa 11mila bici all’anno. E così il produttore ha scelto proprio le colline scandianesi per presentare alla stampa il nuovo gioiellino del mondo ‘gravel’ di casa Merida – di fatto prototipi da corsa senza ammortizzatori ma con ruote più grandi in grado di percorrere agilmente tutti gli sterrati -, ovvero la ‘Silex’. Un evento organizzato da tempo con sede l’hotel Boiardo di Scandiano. E che nell’ultimo week-end ha avuto la classica ciliegina sulla torta: "Se penso che Matej ha vinto proprio con quella bici il mondiale di gravel… Credo sia davvero una coincidenza incredibile che ha reso tutto ancora più spettacolare" ha ribadito al settimo cielo il 58enne Paolo Fornaciari, Ceo di Merida Italia.

"Mohoric ha corso volutamente con una bici senza il marchio, perché la presentazione ufficiale al pubblico sarebbe stata il 19 ottobre dopo l’evento tra Scandiano e Reggio. Ma quando è arrivato al traguardo e l’ha alzata la curiosità è schizzata alle stelle". Il 29enne assieme all’ex corridore Sonny Colbrelli – la bici Merida con la quale vinse la Parigi-Roubaix nel 2022 è esposta rigorosamente ancora infangata nel quartier generale di Cella – è stato l’ospite d’onore della tre giorni, dove i giornalisti di riferimento del settore hanno potuto girare lungo i percorsi sterrati assieme ai due campioni: "La bici era super – le parole di Matej –. È una via di mezzo tra una stradale e una Mountain Bike; la definirei come un ‘coltellino svizzero’: può fare di tutto, sia sull’asfalto che sulle parti tecniche off road". Un settore, quello del ‘gravel’, che secondo Fornaciari rappresenta "il trend di crescita più significativo dopo le e-bike. Si abbina perfettamente al turismo, oltre ad allontanarsi dal traffico per abbracciare la natura con una formula estremamente interessante. E poi va incontro alle esigenze della nuova base dei ciclisti, sempre più giovane e ‘stilosa’: qui c’è solo da pedalare e godersi il paesaggio".

Anche perché "una bici è per sempre, come un diamante – scherza in chiusura il Ceo –. D’altronde sul telaio abbiamo una garanzia a vita come azienda. E il fatto che sempre più atleti scelgano noi, come l’ultima visita a fine giugno di Sofia Goggia, nuovo ambassador, testimonia l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo".

Stefano Chiossi