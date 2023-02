Reggio capitale dell’hockey indoor: la Tricolore insegue la promozione in Serie A

Reggio Emilia capitale dell’hockey indoor, la versione invernale dell’hockey prato, nel prossimo fine settimana.

Domani e domenica, infatti, la nuova Arena Sport in zona Tribunale ospiterà le finali nazionali di Serie B maschile, con 8 formazioni a darsi battaglia per le due promozioni nella massima serie: oltre ai padroni di casa dell’Hockey Tricolore ci saranno le romane Lazio e Tevere Eur, le siciliane Valverde e PGS Don Bosco, la veronese Villafranca e le liguri Superba e Genova 80.

Le partecipanti sono divise in 2 gironi da 4 e le prime due di ogni gironi si sfideranno nella semifinale che vale un posto in Serie A: il Tricolore comincia la propria corsa domani alle 12 con Valverde, per poi replicare alle 16 col Tevere; domenica alle 10 l’ultima gara della fase eliminatoria è col Superba.

"Utilizzeremo per la prima volta il nostro impianto per una finale nazionale, la nostra struttura è stata pensata anche per l’hockey indoor" spiega il presidente della società ospitante Marco Bonacini. Sulle reali possibilità di promozione, il numero uno del club cittadino è cauto: "Non siamo al completo, siamo soddisfatti di aver centrato la finale al primo tentativo vincendo il girone del Nord-Est.

Ci aspetta una finale molto difficile, quando si arriva qui si punta al massimo che, nel nostro caso, sarebbe quasi inaspettato. Sarà comunque una bella festa per il nostro sport".

d.r.