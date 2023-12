Reggio Grissin Bon campione d’inverno

Il 2023 del TT Reggio Grissin Bon (12) si chiude con la 6^ affermazione in 7 gare, che valgono ai cittadini il platonico titolo di campione d’inverno di Serie A2 maschile in coabitazione con Milano. Mentre i lombardi regolavano 4-1 la Torino Universitaria, infatti, Reggio non ha lasciato scampo al fanalino Ciatt Firenze (0), imponendosi sul campo toscano col medesimo punteggio: ad aprire le danze il 3-0 di Spelbus su Stasi, prima del punto del pari firmato da Bongini grazie al 3-2 con Gualdi; nel proseguo Seretti non concede chances a Cerofolini (3-0), spianando la strada ai successi di Spelbus (3-1 a Bongini) e a Gualdi, che si riscatta col 3-0 a Stasi.

In Serie B1 impresa dell’Audax Sun Ballast Poviglio (2), che centra il primo hurrà e superando 5-3 in casa la Physis Cascina (4) e riapre i giochi salvezza.

Stop esterno, invece, per la 2^ formazione del TT Reggio (10), griffata Ferval, sconfitta 5-1 in trasferta con l’Apuania Carrara (12) nella sfida al vertice.