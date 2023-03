Reggio pareggia Salvezza più vicina

Prezioso pareggio esterno per il TT Reggio Grissin Bon (6), che impatta 3-3 sul campo dei sardi del Norbello (13), terza forza del campionato di Serie A1 maschile, e conquista un punto d’oro in chiave salvezza, salendo a +3 sul fanalino Genova Cervino: se i liguri perdono oggi a Cagliari, la permanenza in categoria è cosa fatta. La giornata del team cittadino, al terzo risultato utile di fila dopo quelli con la già citata Genova e Napoli, comincia male, visto che Baciocchi cede 3-2 all’argentino Alto dopo essersi portato due volte in vantaggio; la riscossa passa dalla racchetta di Pinto, che cede il primo per poi imporsi in 4 set su Cappuccio, poi Reggio passa a condurre grazie al 3-1 di Spelbus su Rodriguez. Norbello rialza la testa con il già citato Alto, che non lascia nemmeno un set a Pinto, mentre il 3-2 ospite è opera di Baciocchi, che si riscatta col 3-0 a Mokropolov. Il definitivo punto del pari arriva per mano di Cappuccio, che batte 11-9 al quinto un mai domo Spelbus. Venerdì prossimo trasferta toscana a Carrara, con la capolista Apuania.