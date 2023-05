Reggio sale nell’Olimpo "Siamo tra le 8 big d’Italia"

"Siamo tra le prime 8 squadre d’Italia. Un risultato voluto, ma che sembrava insperato". Non ci crede ancora il presidente dell’Hockey Prato Città del Tricolore, Marco Bonacini: la sua squadra ha piazzato la rimonta al fotofinish, aggiudicandosi all’ultima giornata la promozione dall’A1 all’Elite, superando sul filo di lana la Juvenilia Uras bloccata sul pari dal Potenza Picena, penultimo della classe.

Il ’Trico’ ha fatto il suo, rifilando 5 reti al fanalino di coda Adige, poi si è messo a osservare quello che accadeva nelle Marche.

Presidente, a fine partita siete corsi tutti davanti agli schermi. Con quali sensazioni?

"La gara di Potenza Picena aveva qualche minuto di ritardo rispetto alla nostra, è stata una vera sofferenza. Il risultato non si schiodava dall’1-1, ma in questi casi basta niente per mandare tutto in fumo, poi è scattata giustamente la festa".

Come hanno fatto i vostri avversari a perdere due punti proprio all’ultima giornata, quando il finale sembrava già scritto?

"Forse sono entrati in campo convinti di aver già vinto, ma questo torneo non ti regala nulla. Lo sappiamo bene anche noi: col Cus Padova abbiamo sbagliato approccio al match, subendo 3 reti in apertura, mentre nello scontro diretto del girone di ritorno, dopo aver vinto 2-1 all’andata, abbiamo perso 7-5 dopo aver condotto fino ad una manciata di minuti dalla fine".

Tra chi vanno suddivisi i meriti?

"Vincere non è mai facile, anche quando si è favoriti, quindi il risultato è di tutta la squadra, intesa come gruppo allargato anche a staff e dirigenti. I giocatori hanno fatto la differenza e il turnover del tecnico Chaves ha fatto spesso la differenza nei secondi tempi, dandoci un vantaggio fisico sugli avversari".

Ha parlato di favori del pronostico, effettivamente non era un mistero che il vostro obiettivo fosse la promozione.

"Negli ultimi due anni siamo arrivati alle Final Four di Coppa Italia, mentre nell’indoor siamo freschi di promozione in Serie A2. Quindi, sì, l’obiettivo era quello di salire in Elite e ce l’abbiamo fatta. Ora servirà un nuovo salto di qualità, sportivo e societario, per prepararsi alla nuova categoria, ma non ci tireremo indietro".

Damiano Reverberi