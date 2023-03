Reggio sfida i sardi del Norbello

Anticipo casalingo per il TT Reggio Grissin Bon (5), impegnato alle 19 a Villa Bagno nella terzultima giornata di Serie A1 maschile contro i sardi del Norbello (12). Al cospetto della terza forza del torneo, il team cittadino fa leva sul fattore campo per centrare il terzo risultato utile di fila per mantenere il penultimo posto a +2 sul fanalino Genova Cervino, impegnato domani con la capolista Apuania Carrara, che se finisse oggi la regular season sarebbe retrocesso al piano inferiore (una sola retrocede): il tecnico Crotti si affida al solito terzetto composto da Alessandro Baciocchi, Daniele Pinto e Alin Spelbus; dall’altra parte della rete Norbello, oltre a Marco Antonio Cappuccio, può scegliere tra un parco stranieri invidiabile, composto da Gaston Alto, Miguel Ferreira De Carvalho, Javier Benito Rodriguez e Sergei Mokropolov. All’andata Norbello si impose con un netto 4-0.