Reggio si inchina all’Eur

Non c’è gloria per il CT Reggio (6) nella sfida al vertice del campionato di Serie B maschile di padel. In via Victor Hugo a far festa con un netto 3-0 è la capolista CT Eur (12), che bissa il risultato del match d’andata e si mantiene a punteggio pieno in vetta al girone.

Il primo match è equilibrato e vede Nicola Ferrari ed Eugenio Zanasi arrendersi non senza combattere col punteggio di 6-3, 6-4 contro Valerio Broccatello e Luca Gallo; Alessandro Micagni e Giovanni Zanasi, invece, cadono 6-3, 6-2 al cospetto di Federico Scarà a Luca Monteverde. Nell’ultimo match, infine, Baldi e Tommaso Rivellini alzano bandiera bianca con un duplice 6-2 di fronte a Flavio De Lucia e Diego Morganti. Nel prossimo turno, sabato prossimo, il CT Reggio affronterà in trasferta l’AB Academy Padel Albaro in una sfida chiave per conquistare la seconda piazza e accedere alla seconda fase: le due squadre sono appaiate al posto d’onore, dopo il 2-1 esterno dei liguri col fanalino Paradise Beach; sempre sabato, ma sui campi di casa, tornerà in campo la B femminile, che ospiterà il Faenza con l’intento di riscattare la netta sconfitta rimediata sui campi ravennati nella sfida d’andata.