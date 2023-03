Reggio sul campo di Mogliano: attenzione alla penultima della classe

Negli anni ’60 una bella serie di cartoline intitolata “Se a Reggio Emilia ci fosse il mare” proponeva vedute di una Reggio a mollo nell’Adriatico, con le gondole attraccate alle colonne del Municipale o l’acqua alta in piazza del Monte; oggi quell’improbabile mescolanza di pianura reggiana e laguna veneta si ripropone in certo qual modo nella sfida tra Mogliano e Valorugby, allo stadio Quaggia, a pochi km dalle acque di Venezia.

Kick off alle 14, in diretta su Eleven Sports; la partita è valida per la quintultima giornata del Peroni Top10. E’ un match non facile, nonostante Mogliano sia penultimo; i trevigiani hanno necessità di fare punti per tenere a distanza il pericolo retrocessione e hanno dimostrato a più riprese di poter insidiare i top team (domenica hanno perso di soli tre punti a Roma) e in gennaio si sono tonificati con l’arrivo di 4 ragazzi dell’accademia Benetton: i fratelli argentini Avaca, mediano e pilone, e i secondaterza linea Piantella e Meggiato, oltre al baby Buli dalle Fiji.

Roberto Manghi: "Fino all’ultima giornata ogni partita sarà una sorta di finale anticipata per l’accesso ai playoff. Non ci possiamo permettere passi falsi e pensare solo alla vittoria".

Tra i Diavoli ricompare Lazzarin all’ala, con Castiglioni confermato estremo; Violi è numero 9, Dell’Acqua inusualmente flanker, Diaz in prima linea dopo la breve squalifica. Ancora assente Sbrocco, mentre Luus recupera e parte dalla panchina.

La formazione: Castiglioni; Lazzarin, Majstorovic, Bertaccini, Colombo, Newton, Violi, Amenta (cap.), Tuivaiti, Dell’Acqua, Ortombina, Du Preez, Favre, Silva, Diaz. Panchina: Luus, Garziera, Mattioli; Gerosa, Mazzei, Rimpelli; Dominguez T., Schiabel.

All’andata, al Mirabello, vinsero i Diavoli, non senza fatica: 31-21, con due mete di Silva, una di Gerosa (foto) e una di Sbrocco.

XIV giornata: ieri Lyons-Fiamme Oro 16-20, Calvisano-Viadana 21-39; oggi ore 14 Torino-Colorno; ore 15.15 Rovigo-Petrarca (Rai Sport).

Classifica: Petrarca Padova 51, Rovigo 46, Fiamme Oro Roma 46, Valorugby 43; Hbs Colorno 40, Calvisano 35, Viadana 34, Lyons Piacenza 23, Mogliano Veneto 12; Ad Maiora Torino 9.

Under 19. Alle 12.30 sfida a Iano tra Valorugby e L’Aquila, nel campionato nazionale Elite.

Marco Ballabeni