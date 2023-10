Reggiolo beffata a Castel Maggiore. Partita decisa da un tiro allo scadere

Non c’è gloria lontano da casa per la Pallacanestro Reggiolo (4), sempre sconfitta in trasferta in questa DR1. La formazione di coach Bosi cade in volata sul campo del Progresso Hally Basket Castel Maggiore (4), con un 71-69 firmato dal capitano bolognese Amoni allo scadere: nelle fila bianco-rosse il migliore è Neri, autore di 21 punti, mentre chiudono appena sotto la doppia cifra Biello (9), Pasini, Verzellesi e Ciavolella, tutti a quota 8. Stop esterno anche per il Nubilaria (2), battuto 69-65 sul parquet del Benedetto 1964 Cento (4): gli uomini di Freddi sono costretti ad inseguire per tutto il primo tempo, al ritorno in campo riescono addirittura ad andare in testa, per poi vanificare tutto nell’ultimo periodo, dove il 17-11 degli avversari li costringe alla resa. Oltre al solito Petrolini, autore di 19 punti, spiccano i 15 di Pizzetti.