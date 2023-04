Reggiolo è già nei quarti di finale Correggio e Bibbiano sono salve

La Pallacanestro Reggiolo sbanca Sant’Ilario con un netto 90-65, trascinata dai 18 punti di Benatti (nella foto) e dai 16 di Barilli, e si aggiudica gara-2 del primo turno dei playoff di Promozione, accedendo ai quarti di finale. Insieme a Biello e compagni strappano il pass anche i piacentini della Castellana, che sbancano 77-53 il campo delle Gazze Canossa, ed i Fulgorati Fidenza, vittoriosi 86-76 a Gualtieri con le Aquile.

Tutte le altre serie vanno alla "bella": il Basket Jolly, grazie ai 25 punti dell’MVP Belli, sbanca 67-62 Bagnolo sconfiggendo la Heron; kappao interno per la Saturno Guastalla, fermata 51-45 dalla corazzata Piacenza, mentre la Sampolese ha la meglio di misura (57-56) su Luzzara, con Fontanesi sugli scudi dall’alto dei suoi 22 punti.

Stop in terra parmense per l’LG Competition Castelnovo Monti, battuta 61-54 dal Ducale Magik nonostante i 12 punti di Mallon, mentre si gioca stasera alle 21,30 Campagnola-Cus Parma, coi reggiani che devono rimediare al kappao di domenica scorsa per mantenere aperta la serie.

Nei playout, salvezza raggiunta per Correggio (66-55 sul campo del Planet Basket Parma) e Bibbianese (60-47 con gli Iwons); vanno a gara-3 Gelso (sconfitta 88-55 dalla Valtarese) e Arbor (vittoria 80-69 con Oglio Po).