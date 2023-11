Reggiolo in trasferta deciso a riscattarsi

Derby cittadino in via Primo Maggio, col match tra Basket Jolly (10) e Basketreggio (4) che apre alle 21,30 la decima giornata di DR1. Una sfida che, nonostante il divario in graduatoria tra le due formazioni, non va considerata scontata: i padroni di casa sono terzi, mentre gli ospiti, penultimi, sono usciti rafforzati dalla bella vittoria di domenica su Reggiolo. Proprio Reggiolo (10), sempre alle 21,30, va a caccia del riscatto in terra bolognese: per Neri e compagni è in programma la gara con gli Stars Basket (10), squadra che ha in Musolesi (10,9 punti per gara) il proprio punto di forza.

Domani il resto del programma: alle 19,30 il fanalino iCare Cavriago (2) fa visita al Basket Voltone (6), mentre alle 19,45 il Nubilaria (6) gioca sul campo di Anzola (8).