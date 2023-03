Reggiolo inarrestabile, blitz della Sampolese

Non si ferma la marcia della Pallacanestro Reggiolo (38), capolista incontrastata del girone B di Promozione, un campionato che si sta confermando molto interessante e pieno di squadre reggiane.

La squadra di Bosi travolge 90-34 l’Arbor (4) in trasferta con 19 punti di Barilli e mantiene il +6 su Basket Jolly (32) e LG Competition Castelnovo Monti (32): i primi sbancano 71-61 il campo del fanalino Iwons (2), con 18 punti di Costoli, i secondi travolgono 82-61 in casa una Luzzara (24) in flessione, trascinati dai 22 punti del solito Mallon, troppo solo in fase offensiva per contrastare gli appenninici.

Quest’ultima viene agganciata al quarto posto dalle Gazze Canossa (24), vittoriose 68-59 nel match casalingo con Campagnola (18), con Giaroli (20) che vince il duello a suon di canestri con il figlio d’arte Rustichelli (19).

Il derby della Bassa è appannaggio delle Aquile Gualtieri (20), che si impongono a Guastalla (20) 69-66 e agganciano i ragazzi di Santini in graduatoria.

Nelle retrovie consolida il quartultimo posto Correggio (14), che si impone 75-64 sul campo del Gelso (10).

Nel girone A colpo grosso della Sampolese (24), che regola 72-57 il Cus Parma (30), terzo della classe, con Fontanesi (17) sugli scudi); nessuna difficoltà per l’Heron (20), che prosegue nel suo percorso di crescita col 56-39 esterno col Planet Parma (6), trascinata dai 15 punti di Pezzi.

Sant’Ilario (16) lotta prima di cedere 73-62 ai Fulgorati Fidenza (34), secondi in classifica, mentre la Bibbianese (16) cede 68-49 sul campo della capolista Piacenza (38).