Reggiolo schianta gli Iwons

L’uragano Reggiolo (26) si abbatte sui malcapitati Iwons (2). Gara senza storia nel testa-coda nel girone B, con la capolista che travolge i padroni di casa con un netto 109-55, chiudendo con ben 6 atleti in doppia cifra: il migliore è l’esperto lungo Ciavolella (16 punti). Alle spalle della battistrada resiste il Basket Jolly, che con 21 punti di Costoli supera 83-52 in casa Correggio (6), cui non bastano i 19 di Ferrari; stop esterno per Luzzara (20), terza forza del raggruppamento, che cade a Guastalla sotto i colpi della Saturno (14) in un match dal punteggio molto basso e chiuso sul 48-45. Ai piedi del podio rimane sola l’LG Castelnovo Monti, che sfrutta i 25 di Mallon per vincere 86-66 sul campo del Gelso (8); cadono, invece, le Aquile Gualtieri (14) sul campo del Campagnola (10), trascinato dai 25 punti totali dei figli d’arte Luca e Marco Rustichelli. Successo di misura, infine, per le Gazze Canossa (12), che soffrono prima di piegare 55-53 l’Arbor (2). Nel girone A il derby è della Sampolese (14), che dimentica i recenti mali travolgendo 62-44 in trasferta l’Heron Bagnolo (8), salendo a -2 dal 4° posto; bene anche la Bibbianese (10), che ottiene il 5° successo in campionato: 72-64 casalingo con Oglio Po (6). Due punti anche per Sant’Ilario (12), che batte 73-65 la Valtarese (2).