Reggiolo si aggiudica il primo match Niente da fare per l’Aquila Luzzara

La Pallacanestro Reggiolo si aggiudica il primo match dei quarti di finale di Promozione, superando 75-72 in casa i piacentini della Castellana. Non una passeggiata, quella degli uomini di Bosi, che si sono aggrappati all’esperienza del totem Ciavolella (nella foto, 21 punti) per portare a casa l’1-0, che ora dovranno difendere mercoledì sul campo avversario per chiudere la serie e volare in semifinale. Niente da fare, invece, per l’Aquila Luzzara: Piacenza, che ha vinto il girone dominando la scena, si impone in casa con un 60-38 che non ammette repliche; gara-2 si giocherà mercoledì, in terra reggiana, e per Carpi e compagni l’obiettivo è provare ad andare alla "bella". Negli anticipi, il Basket Jolly aveva ceduto 84-74 in casa col Cus Parma; Castelnovo Monti si era arresa 66-53 a Fidenza al cospetto dei Fulgorati.