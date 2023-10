Regia, 0,88 punti a match. Urge un cambio di passo

Adesso si inizia a fare sul serio. Per carità, non che fino a questo momento la Reggiana abbia ‘scherzato’, ma dalla partita di domenica e poi in quelle a seguire, i granata dovranno necessariamente cambiare marcia se vorranno raggiungere la quota salvezza. Pur con tutte le attenuanti del caso dovute agli infortuni e a un mercato ‘last minute’, gli otto punti ottenuti in nove giornate rappresentano un bottino troppo misero sebbene la classifica attuale, con i dovuti ‘asterischi’ perché il Lecco deve recuperare tre gare e lo Spezia una, veda i granata virtualmente sopra la zona retrocessione. La media di 0,88 punti a match non mette infatti al riparo da nulla, anzi: replicata da qui alla fine sarebbe una condanna. Come detto, da adesso in poi ogni gara avrà un peso specifico crescente, soprattutto nel caso degli scontri diretti con rivali che presumibilmente saranno invischiati nella lotta per la salvezza. Guardando il calendario ci si rende immediatamente conto di come i prossimi appuntamenti saranno un crocevia importantissimo da questo punto di vista.

La Reggiana ripartirà ospitando il Venezia (domenica prossima alle 18,30) che è una corazzata costruita per raggiungere la Serie A, ma dopo avrà FeralpiSalò (sul ‘neutro’ di Piacenza sabato 28, alle 14), riceverà il Lecco (domenica 5 novembre alle 16,15) andrà al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza (sabato 11 novembre alle 14) e poi chiuderà questo ‘mini ciclo’ con l’Ascoli che arriverà al ‘Giglio’ sabato 25, sempre alle 14.

Cinque sfide che presenteranno certamente un coefficiente di difficoltà diverso tra loro, il Cosenza per esempio è partito alla grande e ha singoli di altissimo livello come Canotto e Tutino, ma che ci daranno un quadro certamente più chiaro di quello che potrà essere il percorso granata.

La Serie B è imprevedibile per definizione, ma se volessimo ipotizzare una tabella di marcia, potremmo dire che la Reggiana dovrebbe uscire da queste 5 partite con 10 punti in tasca. E soprattutto senza sbagliare gli scontri con Feralpi, Lecco e Ascoli. Un’ipotesi che significherebbe tenere una media lusinghiera di 2 punti a gara in questa striscia e alzare quindi quella complessiva a 1,28 (a quel punto la classifica direbbe 18 punti in 14 match).

È chiedere troppo? Si è sempre detto, giustamente, che dopo la sosta avremmo visto la vera identità dei granata e adesso quel momento è arrivato. La Reggiana di Alessandro Nesta (foto) – che dovrebbe rimettere nel motore anche Portanova e Da Riva - deve iniziare il decollo.