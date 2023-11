Regia, il futuro è di Girma e Varela. Contratto lungo per le due sorprese

"L’oro di Reggio Emilia": parafrasando una pellicola del ’54 di Vittorio De Sica, possiamo definire così Natan Girma e Muhamed Varela Djamanca. Entrambi, infatti, hanno ufficialmente rinnovato il contratto con la Reggiana. Girma ha firmato fino al 30 giugno 2027, mentre Varela fino al 30 giugno 2026. Per entrambi la Reggiana ha l’opzione di prolungamento di un’ulteriore stagione. Sia lo svizzero che il portoghese hanno lo stesso agente, Gabriele La Manna, che ha commentato così. "Siamo contentissimi del lavoro di Roberto Goretti. La società della Reggiana è stata brava a credere sempre nella forza di questi due ragazzi. In passato, nell’approccio con altre società, non abbiamo riscontrato la stessa grande convinzione".

La Manna cita anche il presidente. "Grazie a Carmelo Salerno per aver creduto nel valore dei due atleti, e di essersi messo a disposizione per adeguare i due contratti". Non sono presenti clausole di alcun tipo. "Esatto: abbiamo lavorato mettendo nel mirino il bene dei due ragazzi, ma anche della piazza. In questa maniera la Reggiana, in futuro, avrà una certa forza in possibili ottiche di mercato". Legandoci alla frase di apertura: Girma e Varela, con queste firme, si confermano sempre più un patrimonio della società granata. Sono due giocatori di proprietà con due contratti "forti" (avendo appena prolungato) che, chi lo sa, in un futuro potranno anche essere importanti in alcune trattative di mercato. Ieri hanno pranzato a Reggio insieme al procuratore in comune La Manna.

Girma e Varela non condividono solo l’agente, ma anche la tipologia di carriera: lo svizzero, che compirà 22 anni l’11 dicembre, arriva dalla Serie D veneta (Sona), e stupendo tutti si è ritagliato sempre più spazio, fino ad essere un titolare a tutti gli effetti. Il portoghese, 25 anni, fu prelevato sempre in D, dal Gladiator. Due parabole simili, due belle storie di perseveranza e di sogni.

A proposito di futuro: Alessandro Bianco ieri ha debuttato con gol con la maglia azzurra della nazionale Under 21. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è subentrato contro San Marino al 57’, al posto di Matteo Prati del Cagliari. I baby azzurri hanno vinto 7-0 (qualificazioni per l’Europeo di categoria), e Bianco ha siglato il settimo gol al minuto 83: passaggio di Ndour, e tiro del granata in rete (conclusione circa dal limite dell’area). Il prossimo impegno degli azzurrini, sempre per le qualificazioni agli Europei, sarà martedì in Irlanda contro la nazionale locale (ore 18.30). Bianco sogna di ripetersi.

Rimanendo in tema di futuro e sogni, in questa sosta una bella sorpresa anche per Paolo Rozzio, il capitano. Nell’ambito del progetto "Libriamoci", ieri pomeriggio è andato a trovare la quinta "a" dell’Istituto "Neria Secchi" di Bibbiano, leggendo ad alta voce testi su alcuni sportivi, e rispondendo alle domande dei piccoli che lo hanno accolto col coro "C’è solo un capitano", con le maglie granata e uno striscione. Un clima da stadio, ma in un’aula scolastica. I bambini, di fronte ad un loro beniamino, hanno vissuto un sogno. Come Girma, Varela, e Bianco.