Regia, l’ultima vittoria in Brianza fu firmata da Rossi e Alessi

Sono cinque i precedenti in Coppa Italia tra Reggiana e Monza.

Il primo risale alla stagione 198283 e vede i brianzoli dominare la contesa, giocata in campo neutro sul terreno di Padova (lo stadio Mirabello è squalificato dopo che una monetina lanciata da un tifoso nella sfida col Cagliari ha colpito l’arbitro), con un netto 3-0; nel 1986, all’esordio ufficiale stagionale, la sfida casalinga termina 0-0.

Due anni dopo le squadre si affrontano nella Coppa Italia di Serie C, stavolta ai quarti di finale: al Brianteo Cornacchia, a tre minuti dalla fine, riagguanta i biancorossi locali e fissa il punteggio sull’1-1; il ritorno casalingo, tuttavia, è amaro: decide su rigore un giovane Gigi Casiraghi.

Nel 2009, sempre nella manifestazione riservata alle formazioni di Serie C, la Reggiana vince 4-2: Morelli firma l’1-1, poi si scatenano Viapiana e Ingari, con quest’ultimo che fa doppietta.

Campionato. In campionato, in trasferta, sono quattro le vittorie contro tredici pareggi e undici sconfitte (ventuno vinte, venti pareggiate e quindici perse il bilancio complessivo).

Gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 202021, quando Radrezza, Kargbo e Mazzocchi firmano lo splendido 3-0 interno che demolisce gli avversari, abili a prendersi la rivincita nel return match con un secco 2-0 firmato Carlos Augusto e Colpani.

L’ultimo colpo esterno in Lombardia risale alla stagione 201112.

In panchina è arrivato da poco Zauli, che centra la seconda vittoria in altrettanti match grazie al 2-0 che vede andare in rete Rossi e Alessi.