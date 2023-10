Regia, oggi i punti valgono doppio. Granata incerottati ma senza paura

di Francesco Pioppi

Parola chiave: continuità. Di rendimento, inteso come bottino di punti da mettere a referto, ma anche di prestazione. La Reggiana che oggi alle 14 affronterà la FeralpiSalò al ‘Garilli’ di Piacenza – stadio che ospiterà i gardesani durante il restyling del ‘Turina’ e dove oggi è atteso un migliaio di tifosi granata (1.028 i biglietti staccati in prevendita) – è in cerca di conferme dopo la prova di carattere espressa col Venezia che ha portato alla prima vittoria davanti al pubblico del ‘Giglio’. Pedalare, dunque, e guai ad alzare le mani dal manubrio, perché quello di oggi è inequivocabilmente uno scontro diretto tra due compagini che ambiscono alla salvezza. Il rischio da evitare è sempre quello di approcciare male la partita, come purtroppo è avvenuto a Terni, con un epilogo a dir poco nefasto (3-0 per gli umbri).

In ogni caso, a riportare tutti con i piedi per terra ci ha pensato il bollettino medico dell’infermeria granata. Pettinari ha provato a recuperare dal problema al soleo, ma non ce l’ha fatta e ancora peggio è andata a Pajac: lesione del muscolo adduttore lungo e stop di almeno tre settimane. Assenze pesanti che vanno ad aggiungersi a quelle di Vergara, Vido, Sampirisi e Romagna con gli ultimi due che sperano di riprendere il proprio cammino dopo la sosta del 18 novembre. Il tecnico riproporrà quindi la difesa a ‘tre e mezzo’ con Szyminski che oscillerà a destra tra la linea e la fascia e i due centrali, Rozzio e Marcandalli, in marcatura ‘pura’. A sinistra è ballottaggio aperto tra Pieragnolo e Libutti: il laterale di proprietà del Sassuolo potrebbe avere un turno di stop dopo l’ennesima amnesia difensiva che ne sta offuscando il buon potenziale in fase propositiva. Qualche dubbio in più a centrocampo, invece, dove Cigarini meriterebbe una maglia da titolare dopo la prestazione offerta col Venezia, ma il ritorno dalla squalifica di Kabashi e Bianco potrebbe rimetterlo in discussione. Se così fosse i due ‘rientranti’ sarebbero affiancati da Crnigoj che probabilmente si alternerà con Portanova per fare da spalla ad Antiste, in una sorta di ‘albero di Natale’ a supporto dell’unica punta: l’intoccabile Gondo, capocannoniere granata con tre reti. A gara in corso potrebbe diventare particolarmente prezioso l’ingresso di Melegoni che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe (Nesta dixit) ma all’esordio col Venezia ha già fatto vedere di possedere colpi e ‘cilindrata’ da categoria superiore.

Attenzione alla Feralpisalò che in settimana ha esonerato Vecchi e si è affidata a Zaffaroni. L’ex tecnico del Verona debutterà proprio oggi e, come avviene con ogni cambiamento, porterà una scarica di adrenalina che potrebbe scuotere La Mantia e compagni. I padroni di casa fino a questo momento hanno raccolto solo 5 punti, frutto di una vittoria col Lecco e di due pareggi (con Brescia e Modena), ma hanno una rosa combattiva e con elementi di sicuro talento come Fiordilino, Parigini, Butic e i veterani Sau e Ceppitelli. La Reggiana ha tutte le carte in regola per fare bella figura, ma dovrà calarsi nella sfida con la ‘faccia cattiva’ che abbiamo visto domenica scorsa. Oggi i punti valgono doppio.