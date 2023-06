Regia, pensiero stupendo "Sarà una bella avventura"

"Pensiero stupendo", così la Reggiana ha deciso di chiamare la campagna abbonamenti nel campionato del ritorno in serie B. Un omaggio alla bellissima canzone di Patty Pravo, ma soprattutto, usando le parole del segretario generale del club, Nicola Simonelli: "Il pensiero della serie B, della presenza dei tifosi nel nostro stadio, della bella avventura che vogliamo fare".

Una campagna di fidelizzazione che, negli intenti della società, vuole portare "più famiglie possibili allo stadio, con costi in linea con le altre squadre di B", come sottolineato dal presidente Carmelo Salerno. Nello specifico sono tre le tipologie di prezzo: Intero, Ridotto e Super ridotto. Con importi differenti a seconda dei settori dello stadio. Rientrano nella categoria Ridotto le donne, i tifosi con più di 65 anni di età e under 18, gli iscritti all’Avis. Prezzo Super ridotto invece per i ragazzi under 14, gli studenti Unimore e gli invalidi.

Per fare alcuni esempi nel settore meno costoso, la tribuna Sud, l’abbonamento intero costa 150 euro, quello ridotto 120, il super ridotto 100. In quello più caro, la tribuna Ovest centrale, si va dai 400 euro dell’Intero ai 300 del super ridotto. Gli abbonamenti, in media, costano circa il 50% in meno del biglietto per la singola partita che, tra l’altro, non prevede la variante super ridotta.

Per chi vorrà gustarsi occasionalmente le gesta della truppa di mister Nesta sono previsti 16 euro in tribuna Sud per l’Intero e 12 per il ridotto, 25 o 19 euro in quella Est, 30 o 26 nella Ovest laterale e infine 40 o 35 nella Ovest centrale. Previste poi ulteriori agevolazioni utilizzando i pacchetti. Quello "Family", acquistabile per le tribune Sud e Est, prevede che, con la sottoscrizione di un abbonamento intero, due familiari potranno abbonarsi a tariffa super ridotta.

Il pacchetto Sport Group consentirà alle società sportive dilettantistiche di avere un abbonamento omaggio ogni 10 sottoscritti, mentre le aziende potranno affidarsi al pacchetto Corporate.

Il tifoso che intende abbonarsi potrà farlo presso il Reggiana Official Store di via Piccard, oppure online sul sito Vivaticket o nei punti vendita di quest’ultima. I tre pacchetti sopra citati potranno però essere acquistati solo presso lo Store. L’abbonamento è valido per 18 delle 19 gare casalinghe della Reggiana, in quanto verrà mantenuta la tradizione, con intento benefico, della "Giornata Granata".

Da ieri e fino al 2 luglio potranno procurarsi gli abbonamenti solo i vecchi abbonati, esercitando il diritto di prelazione. Dal 3 luglio vendita libera per tutti. Altro dettaglio importante: il Gruppo Vandelli si sposterà dal centro della tribuna Est alla zona laterale Nord. Affinchè, come ha sottolineato Nicola Simonelli "i tifosi che vogliono godersi la partita comodamente senza partecipare alle iniziative degli ultras, possano farlo".

