Regia, sfida allo Spezia ’grandi firme’. Al Manuzzi un derby dal sapore antico

Dopo Palermo, Parma e Cremonese, ecco che il calendario mette la Reggiana di fronte a un’altra pretendente alla Serie A. Oggi alle 16,15 i granata sfideranno sul neutro di Cesena lo Spezia ‘grandi firme’, uno squadrone imbottito di talento che però fin qui Alvini non ha saputo sfruttare a dovere.

Il ruolino di marcia dei liguri è impietoso e parla di tre sconfitte consecutive, tanto che la panchina dell’ex tecnico della Reggiana traballa in maniera palese: se oggi nel ‘derby’ non dovesse arrivare un successo ci sarebbe probabilmente un cambio al timone.

‘Problemi loro’, ripetono tutti i cuori granata da Collagna a Boretto, consapevoli che anche la squadra di Nesta ha i suoi grattacapi. Soprattutto per colpa dei contrattempi fisici, perché dopo i gravi infortuni a Vido e Vergara (crociato ko per entrambi) ieri si è fermato anche Da Riva (risentimento agli adduttori) e il suo nome va ad aggiungersi a quello di Melegoni, alle prese con la riabilitazione dopo lo strappo muscolare rimediato in preparazione col Genova.

Convocato invece Crnigoj, che potrebbe dare una mano in corso d’opera e anche Pajac che non ha ancora i 90’ nelle gambe, ma sta salendo di tono così come Antiste che (probabilmente) partirà titolare al fianco di Pettinari.

Per il resto si va verso la conferma dell’undici visto con la Cremonese, con l’unica eccezione di Girma sulla trequarti.

Quindi, ricapitolando, sarà questa la formazione che proverà a conquistare la prima (non facile…) vittoria in campionato: Bardi in porta, difesa a quattro con Sampirisi, Romagna, Marcandalli e Libutti (in vantaggio su Pieragnolo), centrocampo a tre con Portanova, Kabashi e Bianco e, come detto, Girma a supporto dei due attaccanti.

Di fronte i granata avranno un leone ferito che si giocherà tutto per riabilitare una classifica che vede lo Spezia al quart’ultimo posto, seppur con una partita da recuperare.

A chi fare attenzione?

Difficile isolare un singolo, ma Verde ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Serie A e qui ‘al piano di sotto’ è spesso immarcabile.

Assieme a lui Moro, attaccante di proprietà del Sassuolo che in estate Goretti ha provato a prendere. Anche i presunti rincalzi (da Krollis a Francesco Esposito) sono tutti di altissimo livello per la categoria. Proprio come i centrocampisti Bandinelli (70 presenze in A e 150 in B), Zurkowski (50 presenze, 6 gol e 4 assist in A e 36 in B) e Salvatore Esposito, letale su punizione. Insomma, uno squadrone contro cui andrebbe benissimo anche un pareggio. In attesa di avversari più abbordabili.