"Regia, tieni Pellegrini: in B farà comodo"

di Giuseppe Marotta

Senti la parola ’Puma’, e la mente del tifoso reggiano va veloce a Ivan Varone: il centrocampista campano 30enne a Reggio ha totalizzato 65 presenze condite da 11 reti e 3 assist.

In più tanto cuore e sudore lì nel mezzo, oltre che la promozione in Serie B nel 2020 con Massimiliano Alvini. Poi l’amara retrocessione: il legame con Reggio è fortissimo.

Ivan Varone, cosa dovrà fare la Reggiana per evitare quel triste epilogo?

"Ripartire assolutamente dalle colonne portanti. Per citarne due, Rozzio e Rossi. E da esterno mi hanno impressionato due giocatori…".

Proviamo ad indovinare: due centrocampisti?

"Uno sì, ed è Kabashi. Quello, però, che mi ha colpito più di tutti è Pellegrini: lotta, suda e fa gol. I punti cardine della rosa vanno tenuti, poi metterei dentro qualcuno che conosca bene la B. Con Goretti la Reggiana è in buone mani…".

Goretti ha in effetti dei meriti in questa promozione.

"Lui e tutta la società, che merita applausi. I dirigenti hanno dimostrato di non fermarsi alle chiacchiere. Sto seguendo la vicenda di via Agosti. Quando ero a Reggio già se ne parlava e sembrava impossibile: ora tutto sta andando avanti alla grande".

Chi ha sentito dopo la vittoria di Olbia?

"Rossi, Rozzio, con loro ho un grande rapporto oltre il calcio, ma anche Libutti. Ero allo stadio per vedere la partita contro il Catanzaro, per la Supercoppa. Vivo a Bologna e ne ho approfittato".

Una promozione meritata.

"Ampiamente, come detto prima complimenti a chi ha fatto la squadra. Una rosa di venti titolari: nonostante gli infortuni tutti hanno reso allo stesso livello, ed è stato il segreto".

Similitudini con la ‘sua’ Reggiana?

"Squadre diverse. Negli ultimi due anni la Reggiana è partita per vincere, noi inizialmente avevamo altri obiettivi. Però, dopo appena due mesi di lavoro, iniziammo a capire la nostra forza. Alvini già quattro anni fa trattava concetti moderni, il calcio dell’uomo contro uomo per intenderci".

A proposito di Alvini: si aspettava il suo esonero in A con la Cremonese?

"Siamo abituati a giudicare dai risultati. Penso che la rosa iniziale della Cremonese non fosse all’altezza. Poi a gennaio c’è stato qualche innesto. Il calcio di Ballardini non è bellissimo da vedere, ma molto efficace. Alvini giocava a viso aperto con tutte, e ha fatto buone prestazioni anche con le big. Gli auguro il meglio, nel lavoro è maniacale".

Vi sentite ancora?

"Sì, ci seguiamo a vicenda, è stato importante per me".

Tornando all’attualità: di miseter Diana, invece, cosa ne pensa?

"Quando fai tutti questi punti non puoi che essere un bravo allenatore. Anche a lui vanno i complimenti, vincere è sempre difficile".

Una parentesi sulla sua carriera: dopo la Reggiana, la Grecia. Lo rifarebbe?

"Da Reggio non me ne sarei mai andato, ma sentivo di aver dato tutto e mi conosco bene: se non ho stimoli, non rendo al meglio. Poi…è facile parlare dopo, ma un infortunio di 4 mesi e mezzo (ginocchio, ndr) ha complicato le cose in Grecia. È stata, comunque, un’esperienza fantastica".

Perché ha scelto proprio la Grecia?

"C’erano diverse offerte, ma non andarono in porto per vari motivi, e in C non sarei andato, a quel punto sarei rimasto a Reggio. La chiamata dalla Grecia (Panetolikos, ndr) era affascinante. Venivo da 6 gol in Serie B. A proposito: che rammarico non aver fatto nemmeno un punto nell’ultima col Vicenza…".

Ha definito "fantastica" l’esperienza greca.

"Certo. Infortunio a parte mi ha arricchito tantissimo. Tante culture e ho imparato l’inglese e lo spagnolo".

E il greco?

"No, troppo difficile!".

Ha affrontato qualche giocatore che ricorda in particolare? "L’Olympiakos aveva gente come Marcelo e James Rodriguez, ma anche Hwang, un centrocampista coreano che ha fatto bene al Mondiale. Poi ci sono squadre come il Panathinaikos che ha fatto le coppe europee".

Gli impianti?

"Quello dell’Olympiakos ha vissuto mille battaglie in Champions League".

Insomma: non se n’è pentito. "Ripeto, facile dirlo dopo…cercavo nuovi stimoli, si fanno delle scelte, ho sempre avuto ambizioni. A Reggio mi vogliono tutti bene, la mia famiglia si trova sempre da Dio quando ci torniamo".

Poi, quest’anno, l’ultima parte di stagione a Novara.

"Sì, il mister è Marchionni, un amico che mi chiamava tutti i giorni. A febbraio ho accettato, mi sono rimesso in gioco scendendo in Serie C per far vedere a tutti che fisicamente stavo bene. Ora siamo usciti dai playoff. Il contratto scadrà a giugno. Vedremo…".