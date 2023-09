Regia, una festa doppia. Vittoria e compleanno

È una giornata felice quella che oggi la Reggiana trascorrerà in occasione del suo 104esimo compleanno. I granata di Nesta hanno conquistato la prima vittoria in Serie B superando lo Spezia con una prestazione di alto livello, con cui si sono immediatamente scrollati di dosso quell’aria di ‘belli ma incompiuti’ che iniziava ad aleggiare.

Un successo che fa bene al morale e soprattutto alla classifica e che in questa categoria mancava da oltre due anni. L’ultimo hurrà di capitan Rozzio e compagni nella serie cadetta era infatti datato 1° maggio 2021, quando una rete di Ajeti permise alla squadra di Alvini – oggi più che mai a rischio esonero proprio per ‘colpa’ della sua ex squadra – di superare il Pordenone. Bisogna tornare addirittura al 20 febbraio del 2021 invece se si vuole trovare una vittoria in trasferta. Il riferimento è a Cittadella-Reggiana 0-3 (reti di Yao, Laribi e Mazzocchi). Forse la partita più sfavillante di quella stagione maledetta, poi conclusa con un’amara ma inevitabile retrocessione e con la beffa del ripescaggio sfuggito per un solo punto che favorì il Cosenza.

La vittoria sullo Spezia arriva praticamente a chiudere una sorta di cerchio immaginario all’interno del quale il club ha saputo fare i passi giusti, risalendo in un biennio e ponendo le fondamenta sia per un nuovo centro sportivo che per un entusiasmo fresco e autentico. Una positività che ha contagiato subito anche i nuovi protagonisti, ovvero i giocatori, che non hanno trattenuto la gioia sia in campo che sui social, dove hanno raccolto anche gli applausi dei tanti famigliari che li seguono con regolarità. Dalla fidanzata di Kabashi, Rebecca, alla nonna di Bianco che ha seguito la partita in diretta come ha testimoniato la mamma del forte centrocampista di proprietà della Fiorentina.

L’esultanza di Gondo, coadiuvata dai compagni che remano assieme all’attaccante italo-ivoriano, è già destinata ad entrare nell’immaginario collettivo assieme al soprannome ‘Gondoliere’. Un patrimonio complessivo di buone notizie e sensazioni positive che non va disperso e che permette finalmente alla Reggiana di festeggiare un compleanno spensierato. Anzi, proprio felice. Auguri Regia.

Francesco Pioppi