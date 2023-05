Remuntada Correggio, la salvezza è più vicina

ROLLER SCANDIANO

5

BDL CORREGGIO

5

ROLLER SCANDIANO: Dimone, Busani, Rocha, Ehimi, Uva; Vivi, Stefani, Deinite, Barbieri, Vecchi. All. Cupisti.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Tudela, Righi, Caroli, Casari; Cunegatti, Scarpa, M. Pedroni, Maniero, F. Pedroni. All. Farinola.

Arbitro: Giangregorio di Giovinazzo.

Reti: pt 7’ Rocha, 20’ e 24’ Ehimi: st 9’ Tudela, 13’ Busani, 16’ Uva, 19’ Cunegatti, 20’ Tudela, 23’ Casari, 24’ Tudela.

Finisce pari il derby tra Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio, al termine di una partita dai due volti: la squadra di casa va in vantaggio 3 a 0 (parziale a fine primo tempo), poi dal 3 a 1 allunga sino al 5 a 1 a soli sei minuti dal termine.

La ricerca disperata di punti da parte degli ospiti, che sono inguaiati nella lotta per non retrocedere, si concretizza in quattro reti consecutive dei correggesi, l’ultima delle quali segnata da Tudela a soli 39 secondi dal termine.

La formazione di Crudeli, sicuramente molto stanca nel finale, ha sbagliato un rigore con Ehimi e un tiro diretto con Uva, mentre Correggio ha fallito due tiri diretti con Casari e Tudela.

Il Seregno ha perso in casa dal Novara e il Montecchio Precalcino con il Thiene: così ora Correggio ha raggiunto i veneti e ha tre punti di vantaggio sui lombardi a due turni dalla fine, il secondo dei quali, però, è proprio lo scontro diretto a Seregno.

E’ prevista una sola retrocessione.

· In Serie B, Pesaro – Minimotor Correggio 1-2 con reti di Mangano e Ferrari in apertura di ripresa; Italplastics Correggio – Mirandola 2 a 12, con reti reggiane siglate da Castiglioni e Giannotti.

Il Mirandola guida la classifica con 30 punti su Minimotor Correggio 27, Roller Scandiano e Pesaro 18, Rot. Sasco Scandianese 12, Cremona 9, Italplastics Correggio 0.

c.l.