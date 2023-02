Restare concentrati e battere la Carrarese

di Francesco Pioppi

Smaltita l’euforia per la vittoria a Cesena che ha dato alla Reggiana sette punti di vantaggio sui romagnoli che sono i primi inseguitori, oggi alle 14,30 si tornerà a fare sul serio. Al ‘Città del Tricolore’ arriva la Carrarese che - come l’ha definita anche mister Diana - è proprio una brutta gatta da pelare. Nessun atterraggio morbido dopo i fasti del ‘Manuzzi’: elmetto e trincea, ancora una volta, o saranno guai. I toscani arrivano da quattro vittorie consecutive ottenute con Gubbio, Montevarchi, Pontedera e Imolese. Un poker autorevole che gli vale il quinto posto in classifica e che sembra aver tracciato un solco profondo dopo un periodo di flessione.

Lo spauracchio si chiama Capello (ex Padova e Venezia) che con 10 reti è il capocannoniere della squadra di Dal Canto, ma attorno a lui si muove un collettivo che vanta un buon mix di esperienza e freschezza atletica. A partire da Giannetti (4 reti), passando per capitan Della Latta e Schiavi e arrivando fino ai giovani come Bozhanaj e il reggiano Mercati (nel mirino di Goretti in estate) che sta ritrovando minuti e fiducia dopo qualche contrattempo fisico. Più di tutto però conterà l’approccio della Reggiana che non avrà ancora Muroni e Montalto (in gruppo da martedì e speriamo sia la volta buona…) e nemmeno Guglielmotti (squalificato un turno). Al posto del ‘Tractor’, sulla destra giocherà Fiamozzi, mentre in mezzo al campo Cigarini è recuperato, ma ancora debilitato. Possibile che parta titolare Rossi, autore di un’ottima prova condita da un salvataggio decisivo a Cesena, con l’ex Atalanta e Napoli pronto subentrare in caso di necessità. Non va infatti dimenticato che ‘Ciga’ è diffidato e, come lui, anche Laezza, Sciaudone, Rosafio e Pellegrini: tutte situazioni da gestire al meglio. L’altro ballottaggio riguarda la mezzala sinistra con Kabashi favorito su Vallocchia, mentre in attacco sono da verificare le condizioni di Pellegrini. Il golden boy reggiano è affaticato dopo mesi in cui ha tirato la carretta e andrà valutato: se non dovesse farcela, è pronto uno tra Capone e Rosafio. Almeno a gara in corso, se non dall’inizio, una chance la merita anche Varela Djamanca, l’eroe del derby assieme a Nardi. In panchina tornerà Luciani, ma solo per ‘fare gruppo’, mentre Cremonesi e Hristov potrebbero essere coinvolti in caso di emergenza. Questa con la Carrarese è una delle gare più delicate della stagione, perché facendo bottino pieno si manderebbe l’ennesimo messaggio di forza agli avversari. Viceversa si potrebbero riaccendere delle situazioni che è assolutamente meglio evitare.