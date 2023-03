Reuvers e Cincia male

Nate REUVERS (19 minuti, 23 da 2, 13 da 3, 13 t.l., 2 rimbalzi, 7 punti). Non se ne può più di vedere uno di 211 cm così molle in ogni singola zona del campo. La retrocessione è ad un passo, ma per lui sembra sempre un’amichevole. Chiude con -10 di plus minus. Voto 4,5.

Sacar ANIM (33 minuti, 48 da 2, 17 da 3, 12 t.l., 1 rimbalzo, 2 recuperi, 11 punti) Fa cilecca per gran parte del match anche se ‘dietro’ deve tribolare parecchio, difendendo un po’ su tutti gli esterni. Si risveglia nel momento più importante, ma è troppo tardi: per lui e per la squadra. Voto 5,5.

Arturs STRAUTINS (3 minuti, 01 da 2, 1 rimbalzo) Una comparsata. Sakota non lo vede proprio eppure con Banchi, in nazionale, è sempre uno dei migliori. Voto N.G.

Mikael HOPKINS (25 minuti, 55 da 2, 14 t.l., 8 rimbalzi, 14 punti). Finalmente ci si è accorti che può giocare (e bene) anche da ‘quattro’. Ma toh!? Sbaglia anche lui qualcosina, ma in coppia con Lee fa vedere di che pasta è fatto. Alleluia. Voto 7. Marcus LEE (29 minuti, 55 da 2, 14 tl, 10 rimbalzi, 1 stoppata, 11 punti) Entra lui e il mondo diventa a colori, perché Reggio trova una dimensione difensiva (interna) che non ha mai avuto e che mancava come l’ossigeno. Non essendo però autorizzato a mettersi in campo da solo, resta a guardare dalla panchina i primi 6 minuti dell’ultimo quarto. Che follia. Voto 7

Osvaldas OLISEVICIUS (33 minuti, 36 da 2, 29 da 3, 10 rimbalzi, 12 punti).

Gli escono un paio di triple di troppo, ma la sua gara nel complesso è buona e gli ‘sprazzi’ sono da Olisevicius (quello buono). Persino una schiacciata a difesa ‘schierata’ e 10 rimbalzi. Voto 6,5

Andrea CINCIARINI (24 minuti, 13 da 2, 13 da 3, 44 tl, 5 perse, 5 assist, 9 punti). Il piano partita della Tezenis è molto chiaro ed è quello che fanno un po’ tutte le squadre avversarie: raddoppiarlo quando deve costruire. Stringe i denti e gioca con la schiena mezza bloccata, ma non ne azzecca mezza: conclude con -12 di plus minus: serve altro? La colpa non è tutta sua, ma di chi non capisce come e quando utilizzarlo Voto 5 Michele VITALI (8 minuti, 01 da 3) Troppo poco per essere giudicato. Bentornato. N.G.

Jeremy SENGLIN (20 minuti, 35 da 2, 13 da 3, 26 tl, 3 rimbalzi, 11 punti). Deve uscire nel primo tempo per un affaticamento al flessore, ma gioca una partita solida e meritava di restare in campo di più. Sì, anche lui. Voto 6,5.

Momo DIOUF (6 minuti, 02 da 2, 12 t.l., 2 rimbalzi, 1 punto) Parte in quintetto ma non sfrutta l’occasione. Voto 5

Francesco Pioppi