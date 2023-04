Reuvers flop, Diouf si esalta

Nathan REUVERS (18 minuti, 12 da 2, 11 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 5 punti) Brescia è molto fisica. E in questo tipo di partite il buon Nathan, se non trova opportunità al tiro, fatica a competere. Voto 5

Mikael HOPKINS (21 minuti, 02 da 2, 03 da 3, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 3 assist, 3 punti) Incappa in una delle sue serate abuliche dove fatica al tiro e, per di più, non riesce a dare alla squadra l’aggressività che serve quando si lotta per la salvezza. Voto 5

Arturs STRAUTINS (21 minuti, 13 da 2, 24 da 3, 46 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 persa, 12 punti) Cuore che fa provincia, tanta foga, spesso ben indirizzata. E’ tra i migliori in campo. Voto 6.5

Michele VITALI (20 minuti, 13 da due, 14 da 3, 1 rimbalzo, 2 recuperate, 2 assist, 5 punti) Aggressività, grinta e impatto difensivo (Della Valle nel primo tempo non becca chiodo) come mai avevamo visto da Vitali in questa stagione. La sua energia dà vigore a tutta la squadra, sino all’incredibile, per modalità, infortunio, che lo toglie dal campo. Voto 7

Andrea CINCIARINI (33 minuti, 26 da 2, 14 da 3, 24 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 5 assist, 9 punti) Non difetta l’impegno, soffre Nikolic e la dura difesa ospite. Arriva in affanno al finale dove prova a rimetterla in piedi la gara da solo, senza esito. Voto 5.5

Beka BURJANADZE (2 minuti, 0 punti) Uno scampolo di partita per far rifiatare i compagni di reparto. N.G.

Marcus LEE (6 minuti, 11 da 2, 2 punti) Fa quello che la sua schiena gli consente, cioè poco. N.G.

Jeremy SENGLIN (21 minuti, 12 da 2, 04 da 3, 47 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 6 punti) Il problema muscolare che lo affligge ne condiziona il rendimento anche sul parquet. Ci prova tanto ma è concreto a sprazzi. Voto 5.5 Osvaldas OLISEVICIUS (30 minuti, 13 da 2, 25 da 3, 45 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 12 punti) Alti e bassi nel quadro di un match dove porta a casa la sufficienza ma è incisivo a tratti. Voto 6

Mouhamet DIOUF (27 minuti, 79 da 2, 13 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 perwsa, 1 recuperata, 1assist, 15 punti) Nota lietissima di serata. Finalmente convinto e intenso in tutto il tempo che passa sul parquet; vince i duelli con i lunghi avversari e tiene a galla in fase offensiva i suoi. Chiedergli di vincere la partita sarebbe stato troppo. Voto 7

Gabriele Gallo