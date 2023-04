Ricordate Schenardi, fedelissimo di Ancelotti? Ora vive a Terni e si è candidato alle elezioni

Marco Schenardi (nella foto a fianco) si butta in politica. L’ala destra della Reggiana di Carlo Ancelotti, che nel campionato 199596 ottenne l’ultima promozione in Serie A della storia del club, è inserito nella lista "Terni per loro" che sostiene Stefano Bandecchi, patron della Ternana, alle prossime elezioni amministrative della città dell’acciaio.

"In campo per il futuro dei nostri giovani" è lo slogan elettorale scelto dall’ex calciatore, che a Marzo ha compiuto 56 anni e, pur essendo piacentino di nascita, è ormai umbro d’adozione: a Terni ha giocato due stagioni e allena l’Under 17 del club rosso-verde, dopo aver iniziato ad allenare tra Eccellenza e Serie D.

Peraltro non è l’unico personaggio legato alla locale società di calcio in lista, visto che sono presenti, tra gli altri, due dipendenti del club ed il medico sociale della Ternana Women.

Arrivato in granata dal Brescia, Schenardi fu uno dei protagonisti della cavalcata verso la massima serie con una presenza costante come esterno alto a destra nel 4-4-2 di sacchiana memoria schierato da Ancelotti: furono ben 36, su 38 gare disputate, i gettoni di presenza con 4 reti all’attivo e un apporto fondamentale alla compagine granata in quella magica stagione.

L’anno dopo, a stagione in corso, passò via Vicenza al Bologna, chiudendo la sua avventura nella nostra città con 52 presenze e ben 24 sostituzioni avute.