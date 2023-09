Ricorso del Renate, salta il match con l’Alessandria

Salta in extremis, almeno per ora, la trasferta piemontese della Reggiana Primavera. La formazione di Andrea Costa avrebbe dovuto giocare alle 15 sul campo dell’Alessandria nel secondo turno preliminare della Coppa Italia di categoria, con l’obiettivo di raggiungere il Como, già qualificato per i 32esimi di finale, nella gara in programma il prossimo 30 settembre. Niente da fare, perché la Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso del Renate, che aveva perso 2-1 coi piemontesi nel match d’esordio, dichiarando nullo il risultato del campo e ordinandone la ripetizione. Pirazzoli e compagni, dunque, rimangono in attesa di conoscere la loro avversaria e, a questo punto, potranno tirare un attimo il fiato in vista della seconda giornata di campionato: dopo il vittorioso blitz esterno sul sempre ostico campo della Spal, sabato si gioca la prima gara interna della stagione, quella in programma al "Gottardi" di Casalgrande con il Sudtirol. L’obiettivo, dopo due successi in altrettanti match ufficiali della stagione, è quello di continuare sulla strada intrapresa, mettendo in cascina punti preziosi per tenere alla larga la zona calda della graduatoria. Nella foto in alto: il portiere Riccardo Motta, classe 2005