Riforma del campionato della federazione. I top team non ci stanno alla riduzione a otto

Otto dei nove club del massimo campionato italiano di rugby si sono riuniti a Bologna per discutere delle modifiche impresse dalla Federazione italiana alla nuova stagione agonistica. Presenti Colorno, Vicenza, Valorugby, Rovigo, Petrarca, Lyons, Viadana e Fiamme Oro; assente “giustificato” il Mogliano. Il breve comunicato emesso al termine della riunione esprime "pessimismo riguardo ai possibili scenari futuri relativi al massimo campionato italiano" e "in particolare, unanime contrarietà alla riduzione del campionato a otto squadre dalla stagione 202425"; per chiudersi con l’auspicio che “la Federazione Italiana Rugby voglia prendere atto di questa considerazione".

Il braccio di ferro, o meglio il muro contro muro, tra i club e la Federazione è in corso da tempo ed è stato originato, si può dire con buona certezza, dal decisionismo del presidente federale Marzio Innocenti, entrato in carica due anni fa e ben presto distintosi per una spinta riformistica attuata in modo unilaterale e ben poco assembleare: non più “Top Ten” il nome del massimo campionato ma “Serie A Elite”; non più dieci squadre partecipanti ma quest’anno nove e dalla prossima stagione otto; non più play-off con semifinali e finale ma due gironi da tre squadre e poi la finale; non più Coppa Italia ma un torneo battezzato Serie A Elite Cup (nome un po’ italiano, un po’ francese, un po’ inglese) che dovrebbe essere riservato alle seconde squadre e con limiti di età.

I top team Petrarca, Rovigo e Valorugby sono stati i primi a dissentire sulla forma e sulla sostanza di tali provvedimenti e a cercare di far fronte comune; la riunione di Bologna sembra costituire una svolta, con la presenza di pressoché tutti i nove club e con posizione unanime. La Serie A Elite 202324 inizia sabato prossimo, 7 ottobre, con Fiamme Oro-Valorugby a Roma; la Serie A Elite Cup (la coppa, dunque) è ancora in forma vaga, metà dei club ha annunciato che non vi prenderà parte ma il presidente federale Innocenti è deciso a vararla in ogni caso.

Marco Ballabeni